Level-5 enchaîne les succès : après le demi-million en quelques jours pour Fantasy Life i – désormais à 1,4 million d’unités vendues –, le studio annonce que Inazuma Eleven: Victory Road vient de franchir le cap des 500 000 exemplaires écoulés dans le monde, seulement une semaine après son lancement le 13 novembre, et ce en dématérialisé uniquement. Une performance qui confirme le retour au premier plan d’un éditeur qui vise désormais un nouveau défi avec Professeur Layton and the New World of Steam, attendu pour 2026.

Victory Road marque la renaissance de la série avec une ambition claire : offrir une nouvelle ère de « football hyperdimensionnel », portée par un nouveau héros, un casting gigantesque, une structure pensée pour le long terme et une réalisation animée d’une ampleur inédite. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 via l’eShop.

Cette entrée entièrement nouvelle se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven. Le joueur y suit Destin Billows, un jeune garçon qui rejoint le collège South Cirrus Junior High dans l’espoir de trouver « un monde sans football ». À l’opposé, au sein du prestigieux Raimon Junior High, l’équipe numéro un du pays, émerge une force surnommée le Football Monster, incarnée par Harper Evans. La rencontre entre ces deux adolescents lance une intrigue inédite qui s’inscrit dans la continuité de la saga tout en élargissant son univers.

Victory Road va plus loin que ses prédécesseurs grâce à un contenu massif. Le Chronicle Mode propose une sélection de plus de 5 400 personnages, issus de tous les épisodes de la licence. Le joueur peut rejouer des matchs passés aux côtés de Victorio, un garçon venu du futur, tout en recrutant, entraînant et combinant des personnages provenant de différentes époques. Le but : constituer l’équipe ultime, un rêve de longue date pour les fans de la série.

Le jeu enrichit également son aspect social avec le Bond Station (Kizuna Station), qui permet de créer son propre “Bond Town”, un espace personnalisable rempli d’objets emblématiques de la franchise. Les joueurs peuvent y inviter leurs amis, échanger, personnaliser leur avatar et même utiliser cet avatar dans les matchs, renforçant le lien entre progression, créativité et compétition.

L’ambition narrative et visuelle repose aussi sur la participation du studio MAPPA, responsable des cinématiques animées. Avec la plus longue durée d’animation de toute l’histoire de la série, Victory Road bénéficie d’un traitement anime particulièrement intense, renforçant l’immersion dans les moments clés de l’histoire.

Level-5 a également confirmé un système pensé pour la durée : la série des 5 400 personnages est si vaste que la collection complète pourrait demander « un temps absurdement long ». Pour cette raison, les développeurs ont introduit la possibilité de transférer sa sauvegarde vers un éventuel futur épisode. Les joueurs disposent d’un Player Bank, un espace où stocker les personnages recrutés, puis les transférer dans leur sauvegarde principale. Certaines figures disposent de versions alternatives aux capacités différentes, ce qui signifie que même un espace permettant de stocker 5 400 personnages pourrait être dépassé. Il faudra donc faire des choix ou… investir plusieurs jeux pour compléter la collection. Level-5 rassure toutefois : « Vous n’en collecterez pas autant immédiatement. » L’important reste la continuité, puisque le Player Bank sera récupérable dans un possible prochain opus, permettant aux joueurs d’amorcer un cycle de collection sur plusieurs années.