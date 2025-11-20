Square Enix a enfin révélé la taille des fichiers pour FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2, à l’occasion de sa sortie prévue le 22 janvier 2026. Pour les joueurs qui opteront pour la version digitale, le Standard Edition nécessitera entre 90 et 95 Go, tandis que les éditions limitées, à savoir la Limited Early Purchase Edition et la Limited Early Purchase Digital Deluxe Edition, demanderont entre 93,8 et 99 Go. Ces informations, communiquées directement par Square Enix sur les réseaux sociaux, mettent en lumière les défis techniques liés au lancement de ce titre ambitieux sur la console.

Le jeu ne pourra pas être distribué sur une carte physique traditionnelle, car le plus grand Game Card (cartouche complète) disponible pour Switch 2 offre seulement 64 Go de capacité. De plus, Square Enix a précisé que les cartes classiques ne permettent pas d’atteindre la vitesse requise pour INTERGRADE, rendant la version digitale indispensable. Sans cette approche, le titre n’aurait tout simplement pas pu sortir sur Switch 2, ou Square Enix aurait dû repenser entièrement son développement pour la console.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE propose une réinterprétation partielle du jeu original sorti en 1997, couvrant la portion de l’histoire jusqu’à l’évasion de Midgar. Ce remake met en avant des visuels époustouflants, un gameplay dynamique et de nouvelles scènes qui enrichissent la narration originale. Les combats combinent action en temps réel et stratégie basée sur les commandes, offrant une expérience hybride qui a été largement saluée par la critique.

Le jeu inclut également FF7R EPISODE INTERmission, un récit parallèle centré sur Yuffie Kisaragi, permettant aux joueurs de découvrir un point de vue inédit sur les événements de l’histoire principale de Cloud. Cette inclusion enrichit la narration et ajoute une profondeur supplémentaire à l’univers de Final Fantasy VII.