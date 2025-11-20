​L’icône du rap Eminem rejoint HITMAN World of Assassination dans une nouvelle mission Cible Fugitive, disponible le 1er décembre et jouable gratuitement



IO Interactive, le développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo a annoncé aujourd’hui une nouvelle mission Cible Fugitive, Eminem vs. Slim Shady. Cette mission à durée limitée met en scène l’icône du rap, Eminem, lauréat d’un GRAMMY® et d’un Oscar® et sera disponible du 1er au 31 décembre. La nouvelle mission sera accessible gratuitement sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™2, iPhone et iPad, et jouable en VR sur PS VR2 et PC VR.

“J’ai essayé de mettre Slim au repos, mais il revient sans cesse. Cette fois, j’ai fait appel à un professionnel pour régler ça une bonne fois pour toutes. Nous avons quelques surprises en réserve pour tout le monde… c’est un combat légendaire”, a déclaré Eminem.

“Lorsque nous avons commencé à créer World of Assassination, des collaborations de cette envergure ne faisaient même pas partie de nos rêves. Aujourd’hui, travailler avec l’un des artistes les plus emblématiques de l’histoire montre à quel point HITMAN a évolué et jusqu’où nous voulons aller. Cette collaboration avec Eminem est quelque chose de vraiment spécial et unique, qui, j’en suis sûr, ravira à la fois nos joueurs et les fans d’Eminem” a déclaré Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive.

Eminem vs Slim Shady – Jouable gratuitement à partir du 1er décembre

​L’icône du rap Eminem rejoint World of Assassination à la fois en tant que lui-même et sous son alter ego déjanté, Slim Shady. Dans son dernier album, The Death of Slim Shady, le rappeur avait tenté de mettre son autre personnalité de côté, mais cette fois, Eminem fait appel au légendaire assassin Agent 47 pour régler définitivement son passé. Dans une nouvelle mission surréaliste créée par Eminem en collaboration avec IO Interactive et le directeur créatif/producteur Paul Rosenberg, le niveau regorge de rebondissements oniriques reflétant la réalité instable de Slim Shady. Les opérateurs se retrouvent dans un établissement médical à Hokkaido, transformé en Popsomp Hills Asylum. L’agent 47 devra traquer Slim Shady à travers plusieurs zones, notamment son studio d’enregistrement, pour l’éliminer sans être détecté. La mission regorge de références à l’univers d’Eminem, tirées de toute sa discographie, comme une assiette empoisonnée des célèbres Mom’s Spaghetti et une performance de Houdini.