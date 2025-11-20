THQ Nordic officialise la sortie de Reanimal pour le 13 février 2026, maintenant ainsi une fenêtre de lancement ambitieuse en plein premier trimestre. Proposé à 39,99 €, le nouveau titre signé Tarsier Studios, créateurs de Little Nightmares I & II, arrive accompagné d’une nouvelle bande-annonce ainsi que d’une démo jouable, disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series, et prévue « dès que possible » sur Switch 2. Une édition Deluxe sera également commercialisée, incluant un Season Pass et deux masques supplémentaires pour les protagonistes.

Reanimal se présente comme une aventure horrifique coopérative, centrée sur un frère et une sœur qui doivent traverser un véritable enfer pour retrouver leurs amis disparus. L’exploration, à la fois en bateau et à pied, met l’accent sur la collaboration et l’ingéniosité, tandis que les joueurs devront survivre à une île cauchemardesque et percer un sombre secret qui les poursuit. L’expérience peut être vécue en solo, mais aussi en coopération locale ou en ligne, avec une caméra partagée conçue pour accentuer l’oppression et la tension.

Fidèle à la signature visuelle de Tarsier, Reanimal promet des ambiances oppressantes et un monde fragmenté où chaque lieu raconte sa propre histoire. L’aventure met en scène de nouveaux monstres torturés et des enfants marqués par leur passé, dont les souvenirs ont directement inspiré les créatures et le character design. Le studio mise sur un horror with hope, une approche où la noirceur du récit se mêle à la recherche d’espoir et de rédemption dans des circonstances extrêmes.

Avec sa direction artistique singulière, son atmosphère glaçante et son gameplay coopératif pensé pour renforcer la claustrophobie et la solidarité, Reanimal s’annonce comme une proposition horrifique majeure du début d’année 2026. Le rendez-vous est pris pour le 13 février 2026 sur Switch 2, PC, PS5 et Xbox Series, avec une démo déjà disponible pour se plonger dans l’angoisse avant l’heure.