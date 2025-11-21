Silver Lining Interactive continue d’étendre son catalogue d’éditions physiques prestigieuses en annonçant un nouveau partenariat avec MINTROCKET : DAVE THE DIVER, phénomène mondial du jeu indépendant, fera son arrivée en édition physique sur Nintendo Switch 2 en 2026. Et cette version ne viendra pas seule : elle inclura d’emblée le très attendu DLC In the Jungle, enrichissant l’aventure sous-marine d’une nouvelle zone exotique, de créatures inédites et de défis supplémentaires.

Un succès planétaire bientôt disponible en boîte

Fort de plus de 6 millions d’exemplaires vendus ainsi que d’une avalanche de récompenses et d’éloges de la presse internationale, DAVE THE DIVER s’est imposé comme l’un des titres les plus marquants de ces dernières années. Après une carrière numérique fulgurante, le jeu s’apprête enfin à faire le grand plongeon vers les rayons des magasins.

Silver Lining Interactive promet une édition physique soignée, pensée pour les collectionneurs et les fans. Les précommandes ouvriront prochainement via Silver Lining Direct ainsi que chez divers revendeurs partenaires. Les détails complets du contenu de cette édition seront révélés début 2026, selon l’éditeur.

Un mélange unique d’aventure, de gestion et d’humour

DAVE THE DIVER a séduit un vaste public grâce à son gameplay hybride, fluide et addictif :

Le jour , Dave explore les profondeurs du mystérieux Blue Hole, un écosystème en perpétuelle mutation où l’attendent poissons rares, ruines oubliées et dangers mortels.

, Dave explore les profondeurs du mystérieux Blue Hole, un écosystème en perpétuelle mutation où l’attendent poissons rares, ruines oubliées et dangers mortels. La nuit, il enfile son tablier et se transforme en restaurateur, préparant des plats de sushi à partir de ses trouvailles quotidiennes et gérant un restaurant en pleine effervescence.

Ce cycle ingénieux, mêlant exploration, rogue-lite, RPG léger et gestion, constitue la signature du jeu. Ajoutez-y une galerie de personnages aussi décalés que mémorables, un humour omniprésent, et une direction artistique pixel-art/3D vibrante, et vous obtenez l’un des jeux les plus charmants du catalogue indé.

Le DLC In the Jungle inclus d’office

La version physique Switch 2 contiendra le contenu additionnel In the Jungle, qui étend l’aventure dans une nouvelle région aux influences tropicales. Au programme :

une zone totalement inédite, regorgeant de secrets,

de nouvelles espèces de poissons et de créatures à capturer,

de nouveaux équipements et missions,

des défis supplémentaires pour les vétérans du Blue Hole.

Un ajout qui fera de cette édition la version la plus complète du jeu à ce jour.