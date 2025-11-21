SEGA a officiellement publié le pack Bob l’éponge de Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueuses et joueurs peuvent désormais faire la course dans tout BiKiNi Bottom au volant du Patty Wagon en incarnant Bob l’éponge en personne ou son meilleur ami Patrick. Le pack Bob l’éponge inclut les éléments suivants :

Les personnages jouables Bob l’éponge et Patrick

Le véhicule Patty Wagon

Un circuit inspiré par Bikini Bottom

Nouvelles pistes musicales inspirées par Bob l’éponge

6 emotes par personnage

Les joueuses et joueurs possédant l’édition Digital Deluxe recevront automatiquement le pack Bob l’éponge inclus dans le Season Pass. Pour celles et ceux qui souhaitent se joindre aux festivités, le Season Pass est disponible à l’achat séparément pour 29,99 €, et donne accès à des personnages, des véhicules, et des circuits à venir toujours plus palpitants ! Les joueuses et joueurs peuvent également acheter le pack Bob l’éponge séparément pour 5,99 €.

Les pilotes ne possédant pas le pack Bob l’éponge pourront toujours affronter en ligne des adversaires qui l’ont acheté, et faire la course sur le circuit BiKiNi BOTTOM contre les personnages de Bob l’éponge.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €.