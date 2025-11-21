SIGONO prend plus de temps pour atteindre sa vision.

Prévu initialement pour l’automne 2025, OPUS: Prism Peak ne sortira finalement qu’en mars 2026. L’éditeur Shueisha Games et le studio SIGONO ont officialisé ce report, qui concerne toutes les plateformes prévues : Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, et PC via Steam.

Le studio explique avoir pris cette décision en entrant dans la dernière phase de développement, après une réévaluation complète de leur planning. Plutôt que de maintenir une date de sortie trop serrée, SIGONO préfère offrir au jeu le temps nécessaire pour atteindre le niveau de qualité fixé dès le départ.

Dans un message adressé aux joueurs, l’équipe précise que ce délai leur permettra de peaufiner l’expérience, de renforcer leur vision artistique et narrative, et d’assurer que OPUS: Prism Peak sorte dans sa forme la plus aboutie. Le studio se dit désolé pour le report, tout en soulignant que ce temps supplémentaire est indispensable pour livrer une aventure à la hauteur des attentes.