Nightdive Studios, LucasArts, Atari Inc. et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer que Star Wars™: Dark Forces Remaster, la version remasterisée du jeu de tir à la première personne de 1995, sortira en édition physique sur Playstation 5 et Nintendo Switch le 13 mars 2026.

L’univers de Star Wars™: Dark Forces Remaster prend vie grâce aux équipes de Nightdive Studios et leur logiciel exclusif KEX Engine, dans cette version entièrement remasterisée. Les fans de la première heure, tout comme les nouveaux joueurs, aimeront Star Wars: Dark Forces Remaster pour son gameplay modernisé et amélioré, ses textures de haute résolution, un rendu physique et un éclairage de qualité, le tout compatible avec une manette.

Le titre d’origine datant de 1995 avait à l’époque mis la barre très haut en ce qui concerne les jeux de tir à la première personne, offrant notamment à ses joueurs une liberté de mouvement et un degré d’interaction sans pareilles, un large éventail de pouvoirs spéciaux ou encore des environnements dynamiques.

Dans le tout premier FPS de la série Star Wars, le joueur incarne Kyle Katarn, un ancien soldat de l’Empire devenu mercenaire. Katarn rejoint finalement l’unité des opérations secrètes de l’Alliance rebelle et est choisi pour infiltrer l’Empire, où il découvre l’existence du projet « Dark trooper ». La création de ces nouveaux droïdes de combat, et le développement de puissantes armures destinées aux stormtroopers, renforcent considérablement l’emprise qu’exerce l’Empire sur la galaxie. Mais c’est sans compter sur l’intervention de Katarn et les reste de l’Alliance rebelle…

Caractéristiques principales :

Accès au « coffre fort ». Vous y trouverez tout un tas de matériels et d’éléments utilisés dans le jeu, qui retracent la riche histoire de ce titre emblématique.

Combat au sol immersif et à la première personne, proposant 10 types d’armes et 20 types d’ennemis.

Rendu 3D amélioré pour des effets de lumière et d’ambiance plus dynamiques.

Une gamme de pouvoirs spéciaux qui sont offerts au joueur (points de vie, boucliers, armes, munitions).

En combat, le joueur a le choix entre ses poings, des mines explosives, des détonateurs thermiques ou encore toute une série de pistolets blaster et d’armes à longue portée.

Énigmes et labyrinthes immersifs inclus dans l’environnement

Star Wars: Dark Forces Remaster sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 13 mars 2026.