Le studio Rogue Snail a confirmé que Hell Clock arrivera sur Nintendo Switch 2, sans date précise pour le moment. Accompagné d’un nouveau trailer, le jeu se présente comme une fusion féroce entre ARPG et roguelike, centrée sur des builds puissants, un loot infini et une réinterprétation dark fantasy de la guerre de Canudos, l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire brésilienne.

Hell Clock plonge le joueur au XIXe siècle, alors que Canudos devient un refuge pour des milliers de personnes ayant fui la misère du Nordeste. Leur résistance face à la jeune République du Brésil entraînera une répression d’une violence extrême, laissant 25 000 morts. Le jeu vous place dans la peau de Pajeú, un guerrier cherchant à libérer l’âme de son mentor, le Conseiller, assassiné et emprisonné par des forces maléfiques. À chaque descente dans l’abîme, le temps se déforme et vos pouvoirs s’intensifient, tandis que vous affrontez les entités obscures responsables du massacre.

Le cœur du gameplay repose sur une course contre la montre : chaque seconde compte tandis que vous repoussez des hordes d’ennemis morts-vivants, infiltrez les profondeurs et affrontez des incarnations cauchemardesques des oppresseurs de Canudos. Le loot occupe une place centrale, avec des reliques anciennes permettant de créer des combos destructeurs et d’incarner la force spirituelle du peuple de Canudos. Le système d’aptitudes propose des approches variées : attaques éclair au couteau, frappes monumentales à la cloche de l’église ou tir rapide au pistolet.

Chaque descente offre l’occasion de construire un nouveau set de bénédictions, de réécrire symboliquement l’histoire et d’affronter les démons du passé, du présent et du futur du Brésil. Le jeu s’adapte au rythme du joueur : un mode Relaxed/Pèlerin supprime toute pression temporelle, tandis que le mode Hardcore propose une expérience impitoyable.

Hell Clock inclura une campagne complète en trois actes, suivie d’un endgame ambitieux grâce au système d’Ascension. Les joueurs pourront gravir les niveaux du Hell Mode, créer leurs propres défis via les Pénitences, et relever les Serments célestes pour obtenir la puissance des Constellations. La personnalisation reste au cœur de l’expérience grâce à l’Imprégnation ou la Corruption des reliques, permettant d’augmenter leur puissance ou de tenter le risque d’effets négatifs en échange de récompenses potentiellement supérieures.