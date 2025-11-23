Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Assassin’s Creed Shadows – 62.8GB
- RippleIsland Kyle and Cal’s Restaurant – 1.7GB
Switch
- Bee Simulator: The Hive – 7.9GB
- The Bee Hive – 4.6GB
- RippleIsland Kyle and Cal’s Restaurant – 3.9GB
- El Coco – 3.3GB
- Garten of Banban 8: Anti Devil – 1.8GB
- Star Ores Inc. – 1.6GB
- Scandinavian Cottage Survival Simulator – 1.6GB
- Korean Drone Flying Tour Geumsan-gun – 1.2GB
- Anime School Love: His Teacher Secret Lesson – 1.1GB
- Geisha’s Heart: Romance Among the Cherry Blossoms – 986MB
- Samurai Shoguns Heart: Romance Among the Cherry Blossoms – 986MB
- Cozy Toy Shop – 980MB
- Aluna Rift – 808MB
- Schildmaid MX – 792MB
- Egypt City Builder – 729MB
- Concealed – 574MB
- Los Pingheros – 496MB
- TetroMosaic Unicorn – 495MB
- Brotherhood – 431MB
- Escape Game R00M07 – 419MB
- Formula Uno Racing – 416MB
- 1st Homizio – 389MB
- Bad Boy Brother – 330MB
- Hypno Halo – 307MB
- Pin Strike – 303MB
- Slide Viking – 136MB
- Paint Path – 108MB
- Doki Monsters: Quest – 88MB
- Shoe Salesman Mania – 65MB
