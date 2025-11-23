Pokémon UNITE prépare une mise à jour majeure pour décembre 2025, marquée par la disparition des pièces Aeos, une refonte du classement, des ajustements de gameplay profonds et plusieurs améliorations d’interface. The Pokémon Company a dévoilé l’ensemble des changements à venir, qui transformeront durablement l’expérience de jeu.

Fin des pièces Aeos et nouveau système de licences

La modification la plus marquante concerne la suppression des pièces Aeos, monnaie historique du jeu. À partir du 4 décembre, elles ne permettront plus d’acheter des licences de Pokémon. Les développeurs introduisent à la place les points de licence, une nouvelle ressource utilisée dans le système « License Journeys », qui définira désormais la manière de débloquer les Pokémon jouables.

Les pièces déjà acquises pourront être échangées au taux de 10 pièces Aeos pour 1 point de licence. Le nombre de points nécessaires pour obtenir une licence variera entre 325 et 1 960 selon le Pokémon.

The Pokémon Company recommande fermement aux joueurs souhaitant un Pokémon précis de l’acheter avant la maintenance du 4 décembre, car il ne sera plus possible d’obtenir des licences via les pièces Aeos une fois la mise à jour déployée.

Après cette date, un Aeos Coin Exchange permettra d’échanger les pièces accumulées contre des points de licence, mais aussi, à terme, contre divers objets cosmétiques comme des tenues ou des Holowear.

Un tout nouveau système de classement

Le mode classé va également connaître une refonte profonde. La progression ne reposera plus sur les traditionnelles classes et jetons, mais sur une jauge de points de rang, que les joueurs rempliront en fonction de leurs performances lors des matchs.

Ce nouveau système récompensera davantage l’implication individuelle : des bonus seront octroyés selon les actions réalisées, comme absorber le plus de dégâts ou interrompre le plus de tentatives de marquage, permettant ainsi à chaque rôle – même les plus discrets – d’être valorisé.

Un nouveau rang, baptisé Legend, fera son apparition au-dessus de Master. Il sera réservé aux joueurs les plus expérimentés cherchant un défi supplémentaire au sommet de la compétition.

Gros changements sur la carte Ruines Célestes de Théia

Depuis l’arrivée de Groudon en septembre, Theia Sky Ruins a déjà commencé à évoluer. En décembre, la carte subira une nouvelle transformation : modifications de certaines zones, de la disposition des hautes herbes, et surtout arrivée de Kyogre comme Pokémon légendaire à l’apparition des huit minutes.

Vaincre Kyogre offrira un puissant effet continu, augmentant la régénération des PV tout en facilitant le marquage des buts. Ce bonus devrait influencer de manière notable les affrontements de fin de partie, et profiter particulièrement aux Polyvalents et aux Défenseurs.

Refonte du système d’expérience le 18 décembre

Une seconde vague de changements, prévue pour le 18 décembre, révisera complètement la manière dont l’expérience est distribuée. Jusqu’ici jugée trop complexe, la mécanique d’EXP sera simplifiée pour encourager davantage le jeu en équipe.

Désormais, lorsqu’un Pokémon sauvage sera vaincu en groupe, l’expérience sera répartie équitablement entre tous les joueurs proches, quel que soit celui qui a donné le coup final. Mieux encore, l’EXP totale gagnée sera plus élevée en équipe qu’en solo, afin de valoriser la coopération.

L’objet Exp. Share, qui influençait auparavant la répartition de l’expérience, cessera d’affecter ce système dans la nouvelle version.

Améliorations de l’interface et nouvelles fonctionnalités sociales

Après la refonte de la boutique en octobre, c’est au tour du menu principal d’être retravaillé pour moderniser l’expérience utilisateur. D’autres mises à jour visuelles sont prévues au cours de l’année 2026.

The Pokémon Company annonce aussi de nouvelles options destinées à renforcer les interactions entre joueurs :