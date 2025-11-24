Ubisoft a annoncé aujourd’hui une collaboration exceptionnelle entre Assassin’s Creed Shadows et Attack on Titan, qui s’accompagne d’une nouvelle quête gratuite. Celle-ci sera accessible dès le lancement de la version Nintendo Switch 2 la semaine prochaine.

Une mission inédite inspirée d’Attack on Titan

Dans cette aventure exclusive, Naoe et Yasuke sont attirés dans une affaire étrange mêlant rituels interdits et métamorphoses monstrueuses. Guidés par Ada, une mystérieuse femme vêtue d’un habit inhabituel, ils s’aventurent dans la Crystal Cave pour tenter de sauver son amie détenue par un culte énigmatique.

Au fil de l’exploration, les deux protagonistes découvrent d’inquiétantes expérimentations, jusqu’à l’apparition d’un ennemi terrifiant rappelant l’univers d’Attack on Titan. Les joueurs ayant déjà débloqué Yasuke comme personnage jouable peuvent accéder librement à cette quête en se rendant au nord-est de Yamashiro, où se trouve le donneur de mission.

Une fois la quête terminée, les joueurs obtiennent :

une nouvelle katana ;

; plusieurs objets cachés dans des coffres disséminés dans la grotte ;

et l’accès à divers éléments cosmétiques inspirés d’Attack on Titan.

Ubisoft proposera également des packs esthétiques en boutique, comprenant :

une tenue inspirée des Titans pour Yasuke ;

pour Yasuke ; une tenue inspirée de Mikasa pour Naoe ;

pour Naoe ; de nouvelles armes ;

ainsi qu’une monture estampillée Survey Corps.

Un trailer dédié à la collaboration Assassin’s Creed Shadows x Attack on Titan accompagne l’annonce.