La mise à jour 1.3.0 de Inazuma Eleven: Victory Road est désormais disponible sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette nouvelle version apporte plusieurs ajustements importants, dont l’introduction très attendue d’une limite de niveau dans les matchs classés, ainsi qu’une série d’améliorations de confort, de rééquilibrages et de correctifs destinés à rendre l’expérience plus stable et plus cohérente.

Un cap de niveau pour les matchs compétitifs

La nouveauté majeure du patch 1.3.0 concerne les Ranked Matches, qui imposent désormais un niveau maximum de 50.

Les joueurs disposant de personnages dépassant ce palier verront automatiquement leurs stats ajustées.

Les Lobby Matches, quant à eux, permettent maintenant d’activer ou de désactiver librement cette restriction, offrant davantage de flexibilité aux joueurs qui souhaitent organiser leurs propres règles.

Navigation et gestion d’équipe améliorées

Deux ajouts facilitent désormais la gestion du Team Dock :

Depuis le tableau Abilearn , il est possible de changer de personnage sans revenir en arrière.

, il est possible de changer de personnage sans revenir en arrière. La même option a été intégrée au menu d’équipement, permettant de naviguer rapidement entre les membres de l’équipe.

Rééquilibrages et ajustements de progression

Plusieurs éléments du mode Histoire et du système de progression ont été revus :

Objectifs d’entraînement ajustés dans le chapitre 9.

dans le chapitre 9. Révision générale des points d’expérience requis pour monter de niveau.

pour monter de niveau. Les Avatars utilisés en mode Histoire seront également ramenés au niveau 50 s’ils le dépassent.

utilisés en mode Histoire seront également ramenés au niveau 50 s’ils le dépassent. En cas de défaite dans un match d’histoire et de tentative de nouveau départ, le score déjà obtenu est désormais conservé .

. Les personnages en retard de niveau bénéficient désormais d’un bonus d’expérience post-match, calculé selon l’écart avec la moyenne de l’équipe.

Mesures contre l’inactivité en matchs classés

Pour lutter contre les comportements passifs, de nouvelles règles ont été mises en place :

Les récompenses ne sont octroyées qu’aux joueurs ayant terminé leur match .

. L’expérience gagnée en cas de défaite est divisée par quatre .

. Abandonner un match n’accorde plus aucune récompense.

Une longue série de corrections

Cette mise à jour corrige également de nombreux bugs, qu’il s’agisse d’anomalies dans le mode Histoire, de problèmes empêchant la progression, de comportements imprévus en ligne ou encore de situations où la partie pouvait se bloquer.

Parmi les correctifs notables :