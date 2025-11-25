Les joueurs de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau pourront reprendre les armes le 27 novembre grâce à une mise à jour gratuite qui ajoute de nouveaux défis, du contenu inédit et plusieurs améliorations de gameplay. Nintendo annonce l’arrivée de nouveaux ennemis ainsi que des récompenses supplémentaires pour ceux qui oseront se frotter à ces nouvelle menaces.

Cette mise à jour introduit notamment deux nouvelles armes à débloquer, de quoi élargir encore l’arsenal des héros et diversifier les styles de combat sur le champ de bataille. Zelda et Calamo bénéficieront également d’une toute nouvelle attaque synchronisée. En plus de ces ajouts, la mise à jour proposera de nouveaux challenges conçus pour tester les limites des joueurs. Ces épreuves permettront de remporter diverses récompenses en jeu, renforçant la progression et poussant à retourner au combat.