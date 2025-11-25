Annoncé en juillet pour la Switch 2 et attendu en 2026 sur la console, Hunter’s Moon: A Sovereign Syndicate Adventure continue de se dévoiler. Le jeu vient tout juste de sortir sur PC, et pour accompagner ce lancement, Crimson Herring Studios et l’éditeur Zugalu Entertainment ont publié une nouvelle bande-annonce permettant de mieux cerner son univers et ses mécaniques.

Cet épisode dérivé prend place dans le monde de Sovereign Syndicate, avant les événements du premier jeu. Il s’agit d’un roguelike deckbuilder en pleine ambiance victorien-steampunk, où le joueur incarne l’un des quatre agents disponibles, chacun doté de cartes et de capacités uniques. L’enquête tourne autour d’une mystérieuse peste ayant corrompu la faune locale, transformant la moindre exploration en lutte contre des créatures déformées et des boss menaçants. Entre chaque run, la composition du deck et la personnalisation de l’agent deviennent essentielles pour progresser.

La structure narrative est particulièrement mise en avant : le jeu propose quatre chapitres remplis de rencontres sinistres, de missions et de lieux inédits. Les fans y retrouveront des visages familiers ainsi que de nouveaux protagonistes, tout en approfondissant le lore du Sovereign Syndicate et de ses territoires.

Les quatre classes jouables offrent des approches très différentes. On peut opter pour la puissance brute, la tactique d’un soldat expert en armes, la maîtrise alchimique des potions et explosifs, ou toute autre construction de deck adaptée à son style. Chaque agent possède un pool de cartes unique, qu’il est possible d’améliorer, combiner et affiner grâce aux centaines de variations disponibles.

Le combat repose sur un système au tour par tour où observation et adaptation sont indispensables : comprendre les traits et les patterns des ennemis et boss devient la clé pour survivre aux forêts sombres, ruelles tortueuses et autres zones infestées. Côté progression, même un échec rapporte de quoi améliorer l’agent, l’aéronef ou les runs suivantes, grâce à un système roguelite basé sur la collecte d’argent, d’items, de cartes, de reliques et de matériaux.

Enfin, l’obtention de cartes de tarot enchantées permet de modifier les parties en profondeur, en combinant des effets capables de renverser l’issue d’une confrontation.