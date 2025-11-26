Cronos: The New Dawn frappe fort pour le Black Friday avec une série d’offres taillée pour attirer les fans de survival horror les plus exigeants. Le jeu de Bloober Team, déjà salué pour son approche exigeante et profondément atmosphérique du genre, lance un cross-over événement avec Dead Space. Un bundle de survie dédié ouvre la marche, accompagné d’autres packs mêlant certaines des licences horrifiques les plus marquantes du moment. En parallèle, le Lead Writer Grzegorz Like propose un Traveler’s Guide inédit, regroupant astuces personnelles et présentation des mécaniques clés pour aider les nouveaux joueurs à survivre dans les ruines du New Dawn.

Au cœur de cette aventure se trouve ND-3576, nouvelle Traveler convoquée et déployée dans un monde en lambeaux. Elle marche sur les traces de ses prédécesseurs en arpentant la zone du New Dawn, inspirée directement du district de Nowa Huta à Cracovie. Fidèle à la philosophie du studio, Cronos: The New Dawn n’épargne jamais son public. Héritier de l’expertise accumulée sur SILENT HILL 2, The Medium, Observer ou Layers of Fear, Bloober Team injecte ici des années de maîtrise du body horror et de la narration anxiogène. Le système de “merge mechanic”, combiné à l’horreur viscérale des Orphans, apporte une dimension nouvelle au survival, en poussant le joueur dans ses retranchements.

Désormais disponible sur Nintendo Switch 2 après une Early Access couronnée de succès, Cronos: The New Dawn entre officiellement dans sa phase de lancement complet. La sortie s’accompagne d’une vidéo Traveler’s Guide permettant aux nouveaux venus de saisir les fondations du monde, ses menaces et ses codes. Le titre offre une expérience narrative et esthétique unique, se déroulant à travers deux timelines : un futur post-apocalyptique rongé par le désespoir et une version industrielle et brute de la Pologne des années 1980. Cette dualité amplifie le malaise et renforce l’immersion grâce à un mélange subtil de rétro-réalisme, de dystopie sci-fi et d’une ambiance rétro-futuriste oppressante.

La critique internationale n’a pas tardé à saluer ce nouvel arrivant de la scène horrifique. À la levée de l’embargo, les avis se sont multipliés, mettant en avant l’originalité du récit, la densité de l’univers et l’interprétation singulière du survival horror. Windows Central résume cet engouement en déclarant : « Cronos: The New Dawn est le meilleur début de franchise horrifique depuis plus d’une décennie. »