Viewfinder a mis un assez long moment pour arriver sur Nintendo Switch. Un concept ultra innovant et formidablement réussi. Mais ne traînons pas en longueur et munissez-vous de votre plus bel appareil photo c’est parti pour Viewfinder !

Une histoire en fil rouge

Viewfinder n’est pas un jeu narratif. Chaque ensemble de niveaux va apporter un peu d’histoire à partir de petits post-it, d’audios, etc. C’est un peu méta : l’histoire ne nous prend pas tellement par la main, mais n’est pas tellement intéressante non plus. Elle a le mérite d’être là, et finalement de ne pas nous l’imposer. Mais la force du jeu, bien évidemment, c’est son gameplay et sa patte graphique. Chaque niveau est un bijou d’ingéniosité. Nous allons être à chaque fois dans une petite zone, souvent minuscule, dans laquelle nous allons devoir activer un téléporteur. Sur le papier, c’est simple ; d’ailleurs, ce n’est jamais vraiment difficile. Mais c’est là toute la force du titre : sous fond de jeu d’énigme, nous allons jouer avec les images et les perspectives.

Chaque ensemble de niveaux va apporter une nouveauté de gameplay. Au début, nous allons devoir trouver des photographies ; ces dernières vont représenter, par exemple, un pont qu’il faudra alors placer devant vous. Vous allez pouvoir tourner la photo et la placer selon votre angle de vision, mais attention : la photographie va remplacer ce qui est devant vous. Donc, si vous la placer sur le téléporteur, ce dernier va alors disparaître et vous ne pourrez plus finir le niveau. Mais aucun souci : vous allez pouvoir rembobiner. Et plus vous avancez, plus les mécaniques vont évoluer : vous allez alors ne plus être cantonné à trouver une photo et à la placer, mais vous allez avoir des bornes de photos fixes, puis rapidement ce sera un appareil photo polaroid ; à vous de prendre le bon élément en photo.

Car oui, le jeu est fait pour nous faire penser « en dehors de la boîte ». Avec toute cette perspective, il va falloir jouer avec en permanence. Nous allons parfois même réussir des niveaux sans faire exprès, et c’est toute la force du titre.

La progression est fluide et rapide. Tous ces petits niveaux qui s’enchaînent très bien évitent la monotonie, avec chaque ajout de gameplay à chaque nouvelle « zone ». Les 5 à 6 heures du titre nous semblent à la fois courtes, mais aussi rapides. On aurait presque aimé en avoir plus, mais c’est suffisant pour ne pas être lassé par ce que le titre nous propose. Les missions secondaires sont d’ailleurs bien plus tordues et peuvent nous prendre beaucoup la tête. Si jamais vous souhaitez faire le 100%, il y aura des objets à collecter dans les différents niveaux, pas toujours évidents à trouver. Parfois, oui.

Mais une vidéo valant milles mots, voici 5 minutes pour découvrir ce concept de photos interactives.