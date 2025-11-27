Assassin’s Creed Shadows arrive sur Nintendo Switch™ 2 le 2 décembre 2025, une adaptation qui vise à proposer l’expérience complète de Naoe et Yasuke « où vous voulez jouer », que ce soit sur grand écran ou en mobilité. Ubisoft confirme que toutes les mises à jour de contenu publiées à ce jour seront incluses au lancement sur Switch™ 2, à l’exception de l’extension Claws of Awaji, programmée pour février 2026. La version Switch™ 2 prend en charge la progression croisée via Ubisoft Connect, permettant de poursuivre sa partie entre plateformes.

Porter un monde next-gen sur une console portable : l’effort technique

Ubisoft qualifie le portage comme l’un de ses chantiers techniques les plus ambitieux : le jeu, conçu initialement pour les consoles de salon current-gen, a demandé une révision en profondeur de la façon dont le monde est rendu et de l’architecture système pour tenir sur la nouvelle machine. « Bringing Shadows to Switch™ 2 was one of the toughest but most rewarding challenges I have ever tackled, » explique Bruno, Project Lead Programmer — un travail qui a impliqué de « repenser presque tout », de l’affichage du monde aux interactions entre systèmes, tout en préservant « l’âme du jeu ».

Maintien de l’identité visuelle et cible de performances

L’objectif principal de l’équipe a été de conserver l’impact visuel et le sentiment d’échelle pour lesquels Shadows a été salué, tout en garantissant une cible de 30 FPS aussi bien en mode docké qu’en mode portable. Atteindre ce compromis a nécessité des ajustements techniques précis pour équilibrer qualité et fluidité.

Principales adaptations techniques

Systèmes de simulation : le jeu conserve les mêmes systèmes de simulation de nuages et de tissus, mais certains éléments ont été optimisés pour le processeur ARM de la Switch™ 2 et les données de simulation ont été réduites lorsque nécessaire afin d’alléger la charge GPU, tout en cherchant à préserver la fidélité visuelle.

Global Illumination : bien que la Switch™ 2 supporte le ray-tracing pour la Global Illumination, l’équipe a choisi d’opter pour un système de Global Illumination pré-bake (baked GI) similaire à celui utilisé sur les configurations PC bas de gamme et sur Xbox Series S, principalement pour des raisons de mémoire RAM. Cette approche vise à préserver l’expérience globale sans dépasser les contraintes matérielles.

LOD, distances d’affichage et textures : les niveaux de détail (LOD), les distances de draw, la résolution des textures et le chargement des éléments ont été ajustés finement pour maintenir la profondeur du monde sans sacrifier les performances. Dans les zones très peuplées, certains effectifs de PNJ ont été réduits afin d’assurer une jouabilité fluide.

Scalabilité de l’Anvil Engine : Bruno souligne l’utilisation d’un système de configuration permettant d’adapter chaque paramètre du jeu et de surveiller qualité et performance. La grande scalabilité du moteur Anvil a permis d’ajuster graphiques et simulations sans altérer fondamentalement l’expérience.

DLSS : l’équipe a recours à la Deep Learning Super Sampling pour générer des images haute résolution à partir d’images rendues en plus basse résolution. Le résultat annoncé : une image plus nette, des couleurs plus précises, des textures améliorées et moins d’anomalies visuelles, tout en offrant une fluidité améliorée grâce à l’upscaling.

Expérience dockée vs portable et fonctions spécifiques à la Switch™ 2

La cible fixe est de 30 FPS dans les deux modes, mais l’équipe reconnaît que le mode portable est naturellement plus contraint côté GPU ; des ajustements d’image, de distance d’affichage et de LOD ont donc été opérés pour garantir la fluidité. En mode docké, Shadows exploite toute la puissance visuelle de la Switch™ 2 et bénéficie du support HDR pour des couleurs plus vives. Pour la mobilité, l’équipe a intégré la VRR (Variable Refresh Rate) de l’écran portable afin d’améliorer la sensation de fluidité : face à une limite de VRR généralement à 40 FPS, les développeurs ont implémenté un algorithme dédié qui permet de maintenir la VRR activée même à 30 FPS, « keeping the game as fluid and responsive as possible », explique Bruno.

Fonctionnalités et suivi post-lancement

La version Switch™ 2 propose des contrôles tactiles pour la navigation (menus, carte, repaire), ajoutant une ergonomie spécifique à la console. Ubisoft précise que les mises à jour à venir continueront de s’aligner avec les autres plateformes, garantissant un niveau de suivi comparable.

