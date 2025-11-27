Affrontez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier pour remporter un insigne que vous pourrez ajouter à votre profil.



ous avez sans doute acquis un grand nombre de cartes de la dernière extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, Méga-Ascension, et créé plusieurs decks amusants. Alors, pourquoi ne pas les mettre à l’épreuve au cours des matchs classés de cette saison ? Les matchs classés de la saison B1 auront lieu du 27 novembre 2025 à 06:00 UTC au 14 décembre 2025 à 05:59 UTC. L’occasion idéale de prouver votre talent au combat face aux Dresseurs et Dresseuses du monde entier !

Dans les matchs classés, vous affrontez des joueurs et joueuses de rang similaire, alors lancez-vous sans hésiter ! À la fin de chaque saison, vous recevrez un insigne correspondant à votre classement final. Vous pourrez ensuite l’ajouter à votre profil.

Bonne chance pour cette saison des matchs classés !