Nintendo avance clairement ses pions dans le développement international. Lors de son Corporate Management Policy Briefing de novembre, la firme avait réaffirmé son intention de renforcer ses capacités internes en matière de production. Elle passe désormais à l’action avec l’acquisition majeure de Bandai-Namco Studios Singapore, qui deviendra Nintendo Studios Singapore, et l’ouverture récente d’une filiale en Thaïlande.

À partir du 1er avril 2026, Nintendo rachètera 80 % des parts de Bandai Namco Studios Singapore auprès de Bandai Namco, le reste devant être acquis ultérieurement, une fois que l’activité sera stabilisée. L’objectif est clair : consolider encore davantage sa structure de développement. Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une collaboration déjà bien ancrée, le studio ayant contribué à plusieurs productions Nintendo, notamment la série Splatoon. Nintendo insiste toutefois sur le rôle spécifique de cette nouvelle filiale : grâce à son expertise en création d’assets artistiques, elle devrait servir en grande partie de soutien aux autres équipes, à l’image du travail effectué par Monolith Soft à Kyoto.

Fondé en 2013 à Singapour, le studio a travaillé sur une liste variée de projets, témoignant de son savoir-faire : Splatoon 3, Ace Combat 7, Soul Calibur VI, Taiko no Tatsujin: VR Festival, mais aussi des jeux plus sensibles comme Ridge Racer 8 (finalement annulé) ou le très surveillé Metroid Prime 4: Beyond, pour lequel il aurait apporté son aide avant que le développement ne soit transféré chez Retro Studios. Plus récemment, Bandai Namco Studios Singapore a également participé à Death Stranding 2.

Le rachat, déjà officialisé par un communiqué détaillé, précise également les informations clés du studio : une localisation à Infinite Studios, un capital de 1 000 000 SGD (soit 650.000€ en 2025) et une direction assurée par Makoto Ishii. Une fois l’acquisition finalisée, la structure opérera officiellement sous le nom de Nintendo Studios Singapore Pte. Ltd. Nintendo indique par ailleurs que cette opération aura un impact minime sur les résultats de l’exercice fiscal en cours.

Ce mouvement stratégique s’inscrit dans un cadre plus large : Nintendo étend parallèlement sa présence géographique. Après avoir évoqué plus tôt cette année la possibilité d’une implantation en Thaïlande, l’entreprise a confirmé la création de Nintendo Thailand le 17 novembre 2025. Détenue à 100 %, cette filiale a pour vocation de promouvoir les activités de Nintendo dans le pays, avec Takahiro Miura nommé Managing Director. Le capital initial s’élève à 22 000 000 bahts (environ 600.000€).