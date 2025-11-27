Le phénomène Picross est de retour, pour vous jouer des mauvais tours ! Pas du tout ! C’est une nouvelle fois un réel plaisir de retrouver les célèbres casse-têtes, qui consistent à révéler une image cachée en noircissant des cases sur une grille, dans une édition inédite. Toujours pilotée par les experts du genre, le développeur et éditeur Jupiter, cette nouvelle mouture met à l’honneur une légende du jeu vidéo, SNK et la NEOGEO ! Découvrons ensemble si cela vaut un passage en caisse.

Pic et pic et nonogram

Même si nous n’en sommes pas à notre premier test de Picross, vous, lecteurs, serez peut-être encore nouveau en la matière. Curieux et impatient de découvrir les joies d’une nouvelle addiction vidéoludique qui vous apportera autant d’heures de plaisir que de réflexion, bienvenue à vous !

Le Picross (ou nonogram) est un jeu de réflexion très addictif, dont le principe, simple, réside dans la complétion de grilles de différentes dimensions (allant de 5×5 à 30×30, ou plus) présentant des indices numériques sur les côtés de ladite grille. Il vous faudra noircir petit à petit certaines cases pour, au final, découvrir un dessin caché.

Pour aller un peu plus loin dans le principe, voici les règles de base d’un Picross. Les chiffres en début de ligne et en haut de colonne indiquent le nombre de cases consécutives à colorier. Mais attention, ce n’est pas un jeu à gratter, toutes les cases ne sont pas bonnes à noircir, il vous faudra donc vous munir de patience et de logique pour trouver les bonnes cases à colorier.

Par exemple, sur une grille 10×10, si une ligne affiche « 1 5 », cela signifie qu’il y a 1 case noire, suivi d’au moins un espace vide, puis, un bloc de 5 cases noires consécutives. L’ordre des blocs est fixe, mais l’emplacement exact doit être déduit.

La clé du jeu réside dans la déduction. En analysant simultanément les indices des lignes et des colonnes de l’ensemble de la grille, vous parviendrez à déterminer les emplacements sûrs et à progresser méthodiquement. C’est un exercice qui se rapproche de la logique du sudoku, mais avec une récompense visuelle à la fin.

Pour faciliter votre progression, divers outils sont mis à disposition : vous pouvez placer, par exemple, des « X » pour identifier les cases que vous savez devoir rester vides, ou un losange gris pour les doutes.

Une fonction de comptage des cases, très pratique, est toujours présente dans cette itération, idéale pour gagner en vitesse et délester votre cerveau et vos yeux, d’un comptage de cases. De plus, des indices numériques s’affichent en bleu lorsqu’une action logique peut être effectuée immédiatement sur cette ligne ou colonne, afin de vous permettre de progresser plus facilement.

Aussi, une option permet de signaler les erreurs une fois par partie, et il est toujours possible de revenir en arrière sur ses actions. Avant de commencer un nouveau tableau, une roulette peut être utilisée pour remplir aléatoirement une ligne et une colonne, petite aide pour démarrer gentiment.

Chaque mode de jeu bénéficie d’un tutoriel concis et efficace, indispensable pour maîtriser les subtilités des différentes variantes. Et justement, des variantes, il en existe beaucoup, et surtout nous avons dans cet épisode, un nouveau mode qui s’adresse aux plus expérimentés qui veulent du challenge !

C’est carré carré chez vous !

Cette édition dédiée aux gloires de SNK et de la NEOGEO propose un contenu très riche, réparti sur six modes de jeu distincts, totalisant plus de 500 puzzles :

Le Picross classique : Il s’agit du format standard proposant des grilles aux dimensions variées pour une initiation progressive et maîtrisée de la formule (150 puzzles).

Le Mega Picross : Cette variante intensifie la difficulté en introduisant des indices numériques qui s’étendent et affectent simultanément deux lignes ou deux colonnes. Ces contraintes exigent une plus grande finesse dans les chaînes de déduction (150 puzzles).

Le Color Picross : Ce mode intègre la gestion des couleurs dans le processus de remplissage. Les règles régissant la séparation ou l’adjacence des blocs sont légèrement modifiées par la couleur des blocs, ajoutant une nouvelle dimension logique (30 puzzles).

Le Clip Picross : Axé sur la complétion d’une œuvre globale, ce mode demande de résoudre une série de petites grilles fragmentées qui, une fois terminées et assemblées, révèlent une illustration monumentale (5 dessins découpés en 40 morceaux, soit 200 puzzles).

Le mode Extra : Plutôt orienté vers les joueurs experts, ce mode propose des puzzles aux dimensions exceptionnellement grandes. Leur échelle représente un challenge visuel (tableaux de 40×30 par exemple), surtout lors de l’utilisation en configuration portable (5 puzzles).

Le mode Chrono : Le tout nouveau mode de cette mouture, dans lequel vous devez terminer un Picross dans un temps limité. Et ce n’est pas de la tarte ! (30 puzzles sélectionnés parmi tous les Picross).

L’intégralité de ces grilles sont jouables en solo, mais aussi en mode coopération locale jusqu’à quatre joueurs sur un même puzzle et sur la même console. La maniabilité est flexible, permettant de jouer en mode téléviseur (recommandé pour les grandes grilles), en mode portable, et vous pouvez même jouer en tactile.

Côté accessibilité, il est à noter qu’un mode daltonien est toujours disponible, ainsi qu’une palanquée d’options pour configurer le jeu à votre aisance (rapidité de curseur, musiques, touches, etc.), il y a de quoi satisfaire tous les joueurs.

C’est un contenu riche mais nous en attendions plus !

Comme son nom l’indique, PICROSS S SNK CLASSICS ＆ NEOGEO edition célèbre l’héritage de SNK. Le cœur du jeu réside dans la découverte d’images emblématiques issues des franchises cultes qui ont fait la gloire de la NEOGEO.

Attendez-vous à débloquer des illustrations de personnages et d’éléments tirés de titres légendaires tels que Fatal Fury, The King of Fighters, Metal Slug, ou encore Samurai Shodown, pour ne citer qu’eux. Mais vous aurez bien évidemment des images de jeux un peu plus éloignés de la connaissance du grand public.

Cet habillage thématique offre un cachet nostalgique pour les fans, transformant chaque grille complétée en un voyage dans l’histoire du jeu d’arcade. Les découvrir ou les redécouvrir procure toujours une sensation de satisfaction, de par la complétion du puzzle, bien sûr, mais aussi parce que, bon sang, SNK est vraiment une entreprise incroyable !

En plus du skin de cet épisode, nous avons quelques bonus additionnels, comme une galerie d’illustrations des jeux du fabricant et éditeur japonais, peut-être un peu trop chiche en illustrations à notre goût. Nous aurions apprécié un peu plus que la dizaine de clichés présents. Il en est de même pour les musiques. Adaptées à cet habillage spécial, nous retrouvons des chansons emblématiques, mais la présence d’un jukebox, par exemple, aurait été un ajout incroyable !

Sur ce genre de collection thématique, c’est le petit plus qui ferait toute la différence. Car il ne s’agit plus d’un simple jeu de casse-tête, mais un appel aux fans d’une licence ou d’un constructeur. Et là, c’est très dommage que le curseur n’ait pas été poussé au maximum pour satisfaire les joueurs qui viennent justement pour ces licences phares.

Parmi l’ensemble des fonctionnalités, une nouveauté fait également son apparition : un guide de coordonnées du tableau des puzzles, qui facilite la sélection des cases en streaming vidéo ou lors du partage sur les réseaux sociaux. Mais nous n’avons malheureusement pas pu tester cette feature . Nous laissons donc le plaisir aux vidéastes et influenceurs d’effectuer cela.

PICROSS S SNK CLASSICS ＆ NEOGEO edition sort en français le 27 novembre 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 17,99 euros.