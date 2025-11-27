Game Freak publie aujourd’hui la mise à jour 1.0.3 de Pokémon Legends: Z-A, disponible simultanément sur Nintendo Switch et Switch 2. Cette nouvelle version cible principalement un problème majeur lié aux Mega Stones, qui empêchait certains joueurs de récupérer leurs récompenses en Combats Classés.

Un bug confirmé bloquait en effet la réception des Mega Stones dans la Saison 2, même après avoir atteint le rang requis. L’équipe de développement a appliqué un correctif pour résoudre définitivement cette erreur. Mieux encore, les joueurs affectés pourront désormais récupérer automatiquement leur récompense en se rendant simplement sur l’écran des Combats Classés après installation de la mise à jour.

La mise à jour apporte également quelques ajustements d’équilibrage et corrige différents soucis mineurs, bien que leurs détails ne soient pas explicités. Game Freak rappelle qu’il est nécessaire de disposer de la version 1.0.3 pour accéder aux fonctionnalités en ligne, et que la communication locale n’est plus compatible avec les précédentes versions du jeu.