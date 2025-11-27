Famitsu dévoile les estimations des ventes physiques de jeux et consoles au Japon pour la semaine du 17 au 23 novembre 2025, et un nouveau champion émerge sans surprise : Kirby Air Riders sur Switch 2, qui réalise un excellent lancement avec 195 594 exemplaires vendus. Une performance solide qui en fait la meilleure nouveauté de la semaine.

Derrière lui, Mario Kart World sur Switch 2 continue sur sa lancée avec plus de 67 000 ventes supplémentaires, dépassant désormais les 2,2 millions d’unités. Pokémon Legends Z-A, dans ses versions Switch et Switch 2, reste également un acteur majeur du classement, cumulant plus de 28 000 ventes sur Switch et 22 000 sur Switch 2. Les titres récents de Konami, Momotaro Dentetsu 2, montrent quant à eux un net recul après un lancement performant. Minecraft et Animal Crossing: New Horizons confirment leur statut d’incontournables du marché japonais en se maintenant dans le top 10 malgré leur ancienneté.

01./00. [NS2] Kirby Air Riders <RCE> (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) – 195.594 / NEW

02./02. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 67.068 / 2.202.125 (+6%)

03./04. [NSW] Pokemon Legends Z-A <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥6.480) – 28.480 / 1.271.576 (-24%)

04./01. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) – 28.074 / 118.780 (-69%)

05./05. [NS2] Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition # <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) – 22.060 / 798.015 (-13%)

06./03. [NS2] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Nintendo Switch 2 Edition – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥8.164) – 20.751 / 77.558 (-63%)

07./06. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment # <ACT> (Koei Tecmo) {2025.11.06} (¥8.164) – 9.129 / 100.121 (-49%)

08./07. [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake <Dragon Quest HD-2D Remake \ Dragon Quest II HD-2D Remake> <RPG> (Square Enix) {2025.10.30} (¥6.980) – 8.302 / 286.589 (-38%)

09./20. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.909 / 4.050.014 (+21%)

10./15. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 4.908 / 8.258.611 (+1%)

Côté console, la Switch 2 domine largement les débats avec 126 953 consoles vendues, soutenue par les bundles Kirby Air Riders. La sortie du modèle japonais du PlayStation 5 Digital Edition à 55 000 yens a également dopé les ventes de la famille PS5, qui atteint 36 983 unités cette semaine. La famille Switch classique suit avec 29 370 ventes, tandis que les Xbox Series restent en retrait avec seulement 349 unités écoulées. La PlayStation 4 poursuit son chant du cygne avec 17 ventes.