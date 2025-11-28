À quelques jours du lancement de Metroid Prime 4: Beyond sur Switch et Switch 2, Nintendo propose un tour d’horizon complet destiné autant aux nouveaux venus qu’aux joueurs curieux de comprendre le chemin parcouru par la série. L’occasion parfaite de revenir sur l’histoire de Metroid Prime et les nouveautés de cet épisode très attendu.

Metroid Prime : une branche de l’univers Metroid

L’univers de Metroid repose sur deux types de jeux bien distincts :

d’un côté, les épisodes 2D centrés sur l’exploration progressive, de l’autre, la série Metroid Prime, qui transpose cette philosophie en 3D, à la première personne.

Metroid Prime 4: Beyond marque le grand retour de la saga principale, presque 18 ans après Metroid Prime 3: Corruption sur Wii.

Malgré cette longue attente, pas besoin d’avoir joué aux précédents titres : ce nouvel opus ouvre un arc scénaristique inédit, indépendant de la trilogie liée au Phazon.

Un nouveau monde, une nouvelle menace

Au début de l’aventure, Samus retrouve son ennemi juré Sylux dans une installation de la Fédération Galactique. Une perturbation imprévue les propulse alors sur Vytheos, une planète inconnue où la chasseuse de primes se retrouve accompagnée de plusieurs soldats fédéraux. Ensemble, ils devront explorer cet environnement hostile pour espérer regagner leur monde.

Vytheos offre des paysages très variés : jungles luxuriantes, déserts immenses, usines noyées sous les orages, infrastructures volcaniques… Chaque zone propose sa propre identité et ses propres dangers.

Exploration FPA : la formule Prime enrichie

Metroid Prime 4 reste fidèle à l’exploration en vue subjective, mêlant énigmes, combats et progression par acquisition de capacités.

Le Scan joue plus que jamais un rôle central : analyser la faune, comprendre les ruines d’anciens peuples, déterminer les faiblesses ennemies… C’est l’outil essentiel pour avancer.

Nintendo a également veillé à rendre le système de visée accessible grâce au lock-on, qui aide à garder les ennemis dans le viseur sans effort.

De nouveaux pouvoirs et un véhicule inédit

Samus obtient un ensemble inédit de capacités psy, héritées de la planète :

activation de mécanismes à distance

contrôle de la trajectoire des tirs

nouvelles interactions en exploration et au combat

L’autre grande nouveauté est la Viola, une moto permettant de traverser rapidement certaines zones, notamment un vaste désert servant de hub. La monture offre aussi des actions spécifiques utilisables en combat.

Une équipe de soutien surprenante

Sur Vytheos, Samus croise cinq soldats fédéraux téléportés en même temps qu’elle. Chacun possède une spécialité bien définie : expert technique, tireur d’élite, sergent de terrain, fantassin ou encore androïde de soutien.

Ils participent à certaines séquences et aident à ouvrir de nouvelles voies, renforçant la dimension coopérative de la survie sur la planète.

Options essentielles : difficulté et confort de jeu

Deux niveaux de difficulté sont proposés dès le départ :

Casual : ennemis plus fragiles et dégâts réduits

: ennemis plus fragiles et dégâts réduits Normal : réglage standard recommandé pour la plupart des joueurs

Terminer l’aventure en Normal débloque le mode Hard pour ceux qui veulent un défi plus corsé.

Les options de confort sont nombreuses : ajustement précis de la sensibilité du stick, réglage de la vitesse de réponse de la souris, gestion détaillée de la luminosité ou du volume (voix, SFX, musique). Pratique, surtout pour les joueurs peu habitués aux FPS.

Nintendo Switch 2 Edition : deux modes, 120 FPS et HDR

La version Switch 2 apporte de gros bonus techniques, avec deux façons de jouer :

Mode Qualité

TV : 4K / 60 FPS / HDR

Portable : 1080p / 60 FPS / HDR

Mode Performance

TV : 1080p / 120 FPS / HDR

Portable : 720p / 120 FPS / HDR

Le HDR met particulièrement l’accent sur les contrastes naturels, renforçant l’immersion dans les environnements de Vytheos.

Autre fonction exclusive : une prise en charge du “mode souris”. En modifiant simplement la tenue des Joy-Con 2, le joueur peut passer du contrôle au stick à une visée de type souris, idéale pour alterner exploration posée et combats nerveux.

Le contenu reste exactement le même entre Switch 1 et Switch 2, seul le rendu technique change.

Achat et compatibilité

La version Nintendo Switch est compatible avec les Catalogue Tickets de Nintendo Switch Online.

La version Switch 2, en revanche, n’est pas concernée.

Un upgrade pass permet de passer de la version Switch à celle optimisée Switch 2, ce qui peut être un bon compromis pour les joueurs déjà abonnés.