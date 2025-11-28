Question souvent posée en commentaire, et c’est une excellente question — et honnêtement, la réponse est : « peut-être, et ce ne sera probablement pas dramatique à court terme. »

Pourquoi les prix pourraient baisser

On observe déjà des baisses ponctuelles : certaines cartes microSD Express 256 Go ou 512 Go sont en promotion — notamment à l’occasion du Black Friday. Par exemple, des modèles 256 Go passent de ~59,90 € à ~49,90 € sur certaines offres.

L’adoption grandissante de la Switch 2 incite plusieurs grands fabricants (SanDisk, Samsung, Lexar…) à produire en plus grande quantité, ce qui, à terme, pourrait faire baisser les coûts de production et de distribution — un mécanisme classique de marché lorsque la demande passe un pic et que l’offre suit.

Plus la microSD Express deviendra une norme de stockage commune (console, appareils mobiles, etc.), plus les économies d’échelle pourraient s’installer, permettant aux prix d’être plus abordables pour les plus gros volumes (512 Go, 1 To, etc.).

Pourquoi ce n’est pas certain — et pourquoi ça pourrait rester cher

La microSD Express reste une technologie plus “noble” que la microSD classique : elle utilise l’interface PCIe/NVMe pour offrir des débits très élevés, ce qui implique des composants flash plus performants, des contrôleurs plus complexes — ce qui coûte plus cher à produire. Plusieurs observateurs estiment que ces cartes “ne redeviendront jamais aussi bon marché qu’une microSD standard”.

La forte demande liée au lancement de la Switch 2 a créé des tensions d’approvisionnement : des ruptures de stock ont été signalées — surtout pour les capacités élevées.

Les fabricants pourraient choisir de maintenir un “premium price” tant que la microSD Express reste un argument de vente en soi — notamment pour les joueurs Switch 2 avec une ludothèque importante.

Ce qu’on peut raisonnablement attendre

Oui — les prix des microSD Express devraient baisser un peu avec le temps, probablement d’ici 6-12 mois si l’offre s’équilibre avec la demande. On peut espérer des cartes 256 Go autour de 40-50 €, et des 512 Go ou 1 To à des prix plus “raisonnables” qu’au lancement — surtout si les promotions (Black Friday, fêtes de fin d’année, rabais distributeurs) se multiplient.

Mais ne vous attendez pas à un retour aux prix des cartes microSD classiques : la différence technologique (vitesse, compatibilité, flash haut de gamme) continuera de justifier un surcoût durable. Si vous avez besoin de stockage maintenant — pour beaucoup de jeux ou une grande ludothèque — l’achat d’une carte microSD Express peut rester un investissement pertinent.