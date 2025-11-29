Pugstorm et Fireshine Games ont levé le voile sur Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition, une version revisitée et dopée du jeu d’exploration et de survie qui accompagnera le lancement du titre sur la nouvelle console de Nintendo le 28 janvier 2026. Bonne nouvelle pour les joueurs déjà équipés : la mise à niveau sera entièrement gratuite pour quiconque possède la version Switch actuelle.

Une édition pensée pour la puissance de la Switch 2

Cette version profite de nombreuses optimisations techniques rendues possibles par la Switch 2. Le jeu vise désormais une fluidité de 60 images par seconde et bénéficie d’améliorations visuelles notables : éclairages plus précis, ombres affinées, rendu de l’eau plus réaliste et effets de particules enrichis.

Autre évolution majeure : le multijoueur passe de 4 à 8 joueurs. Les parties en ligne ou locales permettront ainsi d’explorer les souterrains en groupe élargi. Et détail appréciable : les joueurs sur Switch classique pourront rejoindre des sessions à 8, à condition qu’un joueur sur Switch 2 héberge la partie.

Void & Voltage : une mise à jour colossale gratuite pour tous

Le lancement de l’édition Switch 2 coïncide avec l’arrivée de la mise à jour Void & Voltage, un patch massif disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Ce contenu inédit enrichit fortement l’expérience de jeu avec de nouvelles zones, créatures, mécaniques et équipements centrés autour de l’automatisation et du combat.

Un nouveau biome : Breaker’s Reach

Les joueurs pourront désormais explorer Breaker’s Reach, une vaste région encore inexplorée, abritant de nouveaux ennemis et un impressionnant boss mécanique : S.A.H.A.B.A.R, une machine gigantesque qui promet des affrontements particulièrement intenses.

Pour affronter les menaces du Néant, Core Keeper introduit de nouveaux outils destructeurs : un lance-flammes ravageur et une minigun capable de faire pleuvoir les projectiles. Ces ajouts viennent enrichir sensiblement les stratégies de combat.

La mise à jour mise fortement sur les machines et systèmes automatisés, grâce notamment à l’arrivée de l’Advanced Automation Table, un atelier dédié à la conception d’appareils avancés.

Les joueurs pourront ainsi créer et configurer :