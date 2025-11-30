Square Enix continue de préparer l’arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 22 janvier 2025, en dévoilant aujourd’hui deux nouvelles vidéos dédiées à Tifa Lockhart et Barret Wallace, deux figures essentielles de l’épopée.

Ces trailers mettent en avant la personnalité, le style de combat et le rôle central de chacun dans l’histoire revisitée de Midgar. Tifa y apparaît avec sa rapidité caractéristique et ses attaques au corps-à-corps percutantes, tandis que Barret illustre son rôle de pilier offensif à distance, équipé de son emblématique arme intégrée.

Final Fantasy VII Remake Intergrade retrace les événements du récit original jusqu’à l’évasion de Midgar, mais dans une version entièrement réimaginée : visuels modernisés, mise en scène enrichie, gameplay nerveux et hybridation entre action en temps réel et commandes tactiques. L’histoire s’offre de nouvelles couches narratives, des scènes étendues et quelques personnages inédits, tout en conservant la structure du jeu de 1997 dont il s’agit d’un remake partiel. Cet opus constitue le premier chapitre d’un projet en plusieurs parties.

Cette édition inclut également FF7R Episode INTERmission, un scénario additionnel centré sur Yuffie Kisaragi. Cette aventure parallèle, se déroulant simultanément au voyage de Cloud, propose un point de vue inédit sur les événements et enrichit encore l’univers déjà dense du remake.

Avec ces nouvelles vidéos consacrées à Tifa et Barret, Square Enix offre un avant-goût supplémentaire de cette version Switch 2 qui promet de faire redécouvrir Midgar sous un nouveau jour.