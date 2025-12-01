Ubisoft sortira enfin Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 demain. Il s’agit du second portage majeur de l’éditeur sur la nouvelle console, et tout porte à croire que l’adaptation bénéficie d’un soin technique approfondi.

Pour cette version Switch 2, Ubisoft a intégré le DLSS en mode docké, tandis qu’un algorithme VRR spécifique a été développé pour offrir une expérience fluide en mode portable. Le studio annonce également avoir ajusté plusieurs aspects pour tirer parti des capacités uniques de la machine. L’expérience de jeu profite d’options dédiées : contrôles tactiles pour la navigation dans les menus et sur la carte, ainsi que pour certaines interactions liées à la construction du repaire.

Pour accompagner cette présentation, une nouvelle vidéo de comparaison graphique met en parallèle la version Nintendo Switch 2 avec les éditions PS5 et Xbox Series. Ce comparatif permet d’apprécier le travail réalisé sur le portage, en soulignant notamment la gestion du DLSS en mode docké, les optimisations apportées aux éclairages dynamiques et la stabilité générale de l’image. Bien que les machines de salon conservent un avantage en termes de résolution native et de finesse des détails, la Switch 2 offre une prestation impressionnante pour un appareil hybride, affichant un rendu étonnamment proche lors des scènes d’infiltration comme dans les environnements ouverts. Cette vidéo illustre parfaitement les compromis techniques adoptés par Ubisoft tout en montrant à quel point le jeu reste visuellement cohérent d’une plateforme à l’autre.

Côté gameplay, Assassin’s Creed Shadows repose sur l’alternance entre deux protagonistes aux styles diamétralement opposés. Naoe, shinobi vive et méthodique, exploite la lumière, le son et les ombres pour infiltrer les forteresses ennemies. Parkour élargi, grappin, shuriken, bombes fumigènes et exécutions discrètes via la lame secrète composent son arsenal. À l’inverse, Yasuke, samouraï redoutable, privilégie l’impact et la puissance avec son arc, sa katana ou sa naginata, enchaînant les combats directs et brutaux.

Cette dualité structure toute l’expérience, offrant deux approches complémentaires : l’ombre et la finesse d’un côté, la force et l’acier de l’autre. Le tout se déroule dans une reconstitution spectaculaire du Japon féodal, mêlant cités fortifiées, sanctuaires paisibles et vastes zones rurales. Les saisons dynamiques, la météo changeante et la destruction environnementale influencent directement les stratégies d’infiltration et de combat.