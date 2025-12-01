Elden Ring: Tarnished Edition s’est de nouveau montré à l’occasion du Milan Games Week CMX 2025, offrant un nouvel aperçu de la version Nintendo Switch 2 directement capturé depuis l’événement. Cette présentation rasdure un peu plus sur ce portage annoncé en même temps que la console, mais qui avait démarré son parcours de manière particulièrement chaotique.

Lors de ses premières démonstrations jouables cet été, le titre avait suscité l’inquiétude : le framerate s’effondrait régulièrement, donnant lieu à une expérience instable et difficilement jouable. Ces performances catastrophiques avaient rapidement fait craindre le pire aux joueurs quant à la capacité de la Switch 2 à accueillir correctement un open world aussi dense et exigeant qu’Elden Ring.

Pourtant, au fil des mois, le projet a repris des couleurs. Les apparitions suivantes dans d’autres conventions ont montré une version nettement plus propre sur le plan technique, signe que l’optimisation progresse. Le framerate se révèle plus stable, les ralentissements drastiques ont disparu et l’ensemble paraît beaucoup plus cohérent pour une sortie future sur la nouvelle machine de Nintendo. La démo présentée au MGWCMX 2025 d’hier s’inscrit clairement dans cette dynamique, confirmant que le chantier avance.

Malgré cette amélioration visible, FromSoftware et Bandai Namco ont décidé de repousser la sortie du jeu à 2026. Un délai supplémentaire qui semble logique au vu des ambitions du portage et des ajustements encore nécessaires pour garantir une expérience satisfaisante.