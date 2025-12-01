Après le final épique du Chapitre 6 qui a vu 10,5 millions de joueurs en jeu pendant l’Heure Zéro et plus de 3 millions de spectateurs connectés sur les plateformes de livestream, le Chapitre Sept : Déferlante d’adrénaline inaugure une nouvelle ère pour Fortnite Battle Royale. Il est temps de découvrir l’endroit où naissent les plus grandes histoires : la Côte Dorée.

Nouveaux lieux

De nouveaux points d’intérêt comme le Boulevard de la gloire, le Sillon sableux, Wonkeeland, le Canyon confidentiel et bien d’autres vous attendent. En attendant la fin de la mission du bus de combat, les joueuses et joueurs vont pouvoir se rendre sur l’île en surfant sur la tempête !

Nouveau gameplay

Restez dans la partie – Dans les très rares cas où les joueurs sont mis à terre, ils peuvent utiliser un dispositif d’auto-réanimation pour se ranimer lorsqu’ils sont K-O. De plus, de nouvelles options de déplacement en étant K-O font leur apparition : ​ roulade et dégringolade, sprint à quatre pattes et en cavale. Par ailleurs, les vans de rétablissement pilotables débarquent sur l’île.

– Dans les très rares cas où les joueurs sont mis à terre, ils peuvent utiliser un dispositif d’auto-réanimation pour se ranimer lorsqu’ils sont K-O. Qui bat le boss devient le boss – Il va falloir vaincre les boss afin de récupérer leur butin, leurs pouvoirs et également pouvoir se transformer en eux ! Devenir un boss confère de la santé et du bouclier au maximum, un bonus de santé et de bouclier maximum, une énergie infinie et une puissante capacité. Attention : la position des boss reste visible pour les adversaires proches en permanence !

– Il va falloir vaincre les boss afin de récupérer leur butin, leurs pouvoirs et également pouvoir se transformer en eux ! Devenir un boss confère de la santé et du bouclier au maximum, un bonus de santé et de bouclier maximum, une énergie infinie et une puissante capacité. Attention : la position des boss reste visible pour les adversaires proches en permanence ! Construction simple – L’option « Construction simple » (dans les paramètres, sous « Jeu > Construction ») facilite l’apprentissage de la construction. Les joueurs pourront l’activer et n’auront plus qu’à regarder dans la direction où ils souhaitent construire, et… construire !

Nouveau passe de combat

Les joueuses et joueurs vont pouvoir se venger en incarnant “La Mariée”, retourner vers le futur sous l’apparence de Marty McFly et débloquer des personnages originaux Fortnite de premier plan comme Miles Cross et Cat Holloway.

En plus des autres styles à débloquer, le Passe de combat inclut des styles spéciaux pour trois tenues : Cat Holloway, Carter Wu et le voyageur noir (réalité censurée). Débloquez ces styles supplémentaires en terminant des quêtes dans Blitz Royale, Recharge et Battle Royale.

Pour plus d’informations, notamment sur le nouveau loot, les coffres à débloquer, les améliorations de confort de jeu et bien plus encore, consultez notre blog.