Red Dead Redemption revient en force sur Nintendo Switch 2 grâce à la mise à jour gratuite promise par Rockstar, qui transforme la version initialement sortie sur Switch 1. Les visuels auparavant ternes et boueux laissent désormais place à une image nettement plus propre, accompagnée d’un support HDR qui rehausse l’ambiance du western. Une vidéo comparative met face à face la version d’origine et la nouvelle mouture native Switch 2, permettant d’observer clairement les améliorations.

Cette mise à niveau ne se limite pas à un simple coup de polish. La version Switch 2 améliore la netteté générale, réduit l’effet de flou, et offre un rendu plus stable et plus cohérent. Le framerate gagne également en fluidité, renforçant la sensation de contrôle et rendant les gunfights plus agréables. Les temps de chargement profitent eux aussi du nouveau hardware, réduisant les attentes et offrant un rythme plus naturel à l’aventure de John Marston. Pour ceux qui possèdent déjà la version Switch 1, ce comparatif détaillé aide à déterminer si cette upgrade gratuite vaut le retour en selle.

Le contenu reste complet : l’expérience originale de Red Dead Redemption, sa vaste traversée de l’Ouest américain et du Mexique, ainsi que la traque menée par John Marston pour sauver sa famille, sont toujours de la partie. Le pack inclut également Undead Nightmare, le spin-off culte qui plonge l’univers dans une horde d’infectés, ainsi que les bonus issus de la Game of the Year Edition.