Windswept, développé par WeatherFell et édité par Top Hat Studios, est bien plus qu’un simple jeu de plateforme rétro. Il s’agit d’une déclaration d’amour sincère aux classiques 2D des années 90, en particulier aux œuvres emblématiques telles que Donkey Kong Country et Super Mario World. Sorti sur Nintendo Switch après une campagne Kickstarter couronnée de succès en 2023, ce titre visait à capturer la créativité, la simplicité et le défi qui définissaient cet âge d’or du jeu vidéo. Le pari sera-t-il réussi ?

Une histoire de canard !

Windswept adopte la formule classique et épurée des jeux de plateforme d’antan, où l’histoire sert principalement de prétexte à l’aventure et de cadre à un gameplay aux petits oignons.

L’intrigue débute immédiatement, Marbles le Canard sort à peine de son œuf au cœur d’une forêt inquiétante qu’il est aussitôt emporté par une violente tempête. Séparé de sa mère, il se retrouve perdu dans un monde sauvage et plein de dangers. Rapidement, il rencontre son improbable partenaire, Checkers la Tortue. Les deux s’allient pour trouver un moyen de rentrer à la maison.

Cette simplicité narrative n’est ni plus ni moins qu’un prétexte, comme souvent pour les titres ancrés dans cette dynamique rétro, toutefois elle sert parfaitement de pont vers le gameplay. L’essence même du genre plate-forme repose sur le mouvement, la précision et le franchissement d’obstacles. Quoi donc de mieux qu’un duo à la recherche de leur foyer pour servir de prétexte à ce genre ?!

L’univers est composé de biomes variés : forêts, plaines, grottes, montagnes enneigées, temples et autres… Il y a de quoi faire un joli road trip dans des contrées pixel-art. L’atmosphère est douce et bucolique, presque mélancolique, créant un contraste agréable avec les défis ardus que le jeu propose.

Tag Team

Vous l’aurez compris, le cœur de Windswept réside dans son gameplay à double personnage, une mécanique qui rappelle immédiatement les partenaires de la série Donkey Kong Country. Si vous avez déjà pu essayer ce dernier, alors vous ne serez pas dépaysé.

Tout d’abord, le système de mouvement est incroyablement réactif, sans aucune sensation de flottement, ce qui est absolument crucial car le jeu peut se montrer exigeant par moments, et le timing des sauts est primordial.

Vous contrôlez soit Marbles, soit Checkers, et vous pouvez basculer entre les deux en appuyant sur un bouton. Leurs capacités distinctes ouvrent un large éventail de possibilités pour faire face aux différents défis de l’environnement. À vous de mettre à profit ce travail d’équipe pour avancer dans les niveaux et récupérer les collectibles.

Marbles, notre ami à bec est le plus agile des deux. Marbles peut effectuer une attaque (pouvant être chargée) qui lorsqu’elle touche un ennemi, lui donne un boost de vitesse. Il peut également utiliser ses petites ailes pour planer après un saut, augmentant la distance qu’il peut parcourir. Mais il peut aussi saisir Checkers et le lancer vers l’avant pour le faire tournoyer comme un projectile ou même s’en servir de plateforme pour rebondir dessus et éviter des crevasses, par exemple.

Vous l’aurez peut-être déjà compris, mais avec très peu de touches vous allez avoir un panel très large d’interactions. Et ce n’est pas tout, car Checkers la Tortue possède son propre moveset. Essentiellement partenaire de soutien, il pourra effectuer une attaque au sol pour briser certains blocs ou vaincre des ennemis. Aussi, il possède une sorte de Saut Propulseur, Marbles monte sur le dos de notre tortue, et Checkers peut le propulser vers le haut, permettant d’atteindre des plateformes plus en hauteur.

Windswept propose plus de 40 niveaux répartis sur 4 grands mondes, chacun introduisant de nouvelles idées ou des mécaniques de gameplay, la monotonie ne s’installe jamais. Dans votre périple, vous aurez par exemple des montures temporaires (dauphin, gecko, chauve-souris, chiot) qui vous tiendront compagnie, offrant un peu de variété et une mobilité ou une protection supplémentaire.

Le rétro-enthousiasme

Avec Windswept, nous sommes typiquement sur le genre de titre : simple à apprendre et difficile à maîtriser. Ce système de duo exige une maîtrise des enchaînements. Les premiers niveaux servent d’introduction graduelle, mais les étapes ultérieures exigent une connaissance parfaite de l’ensemble des mouvements, transformant l’expérience en un exercice exigeant mais très gratifiant de synchronisation et de précision.

Si le gameplay est de qualité, il faut toutefois noter que la difficulté est sujette à un manque d’équilibre. Le jeu commence de manière cohérente et plaisante, nous nous familiarisons rapidement avec les différentes capacités, mais la difficulté augmente de manière très abrupte, voire même, devient punitive dans la seconde moitié. On retrouvera un petit côté Celeste dans ce titre, et cette exigence qui peut frustrer les joueurs les moins aguerris mais qui raviront les plus acharnés ou les speedrunners.

Heureusement pour le grand public, le jeu intègre un Mode Assistance robuste, permettant d’activer plusieurs options comme : l’invincibilité, ajouter des checkpoints, ou même sauter des niveaux. À l’inverse, pour les adeptes de l’auto-flagellation, des modificateurs permettent d’augmenter le challenge : désactiver les checkpoints, activer la mort instantanée au moindre coup, etc. Il y a une belle rejouabilité et une jolie montée en expérience avec ce titre.

Visuellement, Windswept est un enchantement pour les yeux. Il utilise un pixel art soigné et chaleureux qui parvient à capturer la nostalgie des graphismes 16-bits, tout en bénéficiant d’une finesse moderne. Chaque décor est pensé comme un tableau, fourmillant de vie. La lumière et les couleurs sont vibrantes. Les arrière-plans sont détaillés, ajoutant de la profondeur aux scènes, et les animations des personnages sont d’une fluidité à toute épreuve.

La bande-son accompagne parfaitement l’esprit léger et coloré de l’aventure. Les mélodies, sans être marquantes, s’accordent bien avec les environnements et renforcent la sensation de ce voyage bucolique. Pour ce qui est des effets sonores, nous sommes exactement dans ce que l’on peut attendre d’un platformer inspiré des années 90, avec des bruitages presque tirés de dessins-animés, dans les bonds ou le lancer de carapace.

Windswept offre une durée de vie un peu juste pour un jeu de plateforme 2D, en ligne droite vous parviendrez à compléter l’aventure en moins de 5 heures. Cependant, pour les joueurs souhaitant compléter le titre à 100 %, vous pourrez rajouter quelques heures supplémentaires.

Chaque niveau pousse à l’exploration et regorge de collectibles (pièces Lune, Comète, Nuage, Étoile, disques) et de passages secrets. Collectionner les lettres C-O-M-E-T, à la manière des lettres K-O-N-G de Donkey Kong Country, offre un défi supplémentaire plaisant. Le placement de ces objets est réfléchi, récompensant la curiosité.

Ces petits ajouts servent à quelque chose, puisque les pièces peuvent être échangées contre des figurines de personnages et d’ennemis, parfait pour les collectionneurs. Les disques vinyles débloquent les 40 morceaux de la bande-son. Et pour ceux qui veulent se relancer dans l’aventure en y intégrant un peu de masochisme, un mode difficile et extrême seront déblocables après votre première complétion de jeu.

WINDSWEPT est sorti le 11 novembre 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99 euros, en français.