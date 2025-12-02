Nintendo déploie la mise à jour 1.2.0 de Drag x Drive ainsi qu’un correctif dédié à la démo, désormais rebaptisée Drag x Drive Demo. Cette version introduit un nouveau mode de jeu, plusieurs ajustements de gameplay et une série de correctifs visant à améliorer la fluidité générale et la cohérence des parties, aussi bien en solo qu’en multijoueur local.

La principale nouveauté est l’arrivée de Survival Tag, un mode de poursuite ajouté aux parcs entre amis, au sans-fil local et au jeu en LAN. Le créateur du parc peut lancer la partie via le X Menu dans l’onglet Players. Nintendo précise que, contrairement aux jeux de basket où les décalages réseau peuvent annuler certaines collisions, Survival Tag considère un contact comme valide dès lors qu’il est détecté par l’un des deux joueurs, un choix conçu pour éviter les frustrations et préserver le rythme du mode.

Du côté des statistiques, plusieurs ajustements sont de la partie. Le calcul des Iso Wins a été corrigé pour ne plus compter la totalité des Isos mais uniquement les victoires. Une nouvelle statistique, Rope Jumps, rejoint également l’onglet Other Stats. La caméra Focus Cam cible désormais automatiquement le ring de sumo lorsqu’on s’en approche, tandis que les bots des parcs locaux et en LAN ont été légèrement rééquilibrés pour rendre les niveaux Easy et Standard moins agressifs.

Les joueurs bénéficient également d’une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de supprimer leurs propres records. Depuis l’écran précédant les time trials ou les concours de tir, une combinaison de touches permet d’effacer définitivement un temps ou un score — les trophées déjà obtenus restent toutefois intacts.

La mise à jour corrige aussi plusieurs problèmes gênants. Des bugs rares liés à l’affichage du niveau ou de la distance totale ont été résolus, tout comme un souci du mode Circuit Sprint où les joueurs pouvaient traverser certains terrains. Le comportement non souhaité des bunny hops, qui permettait d’accélérer au-delà de la vitesse maximale sans descente ou figure spécifique, a été rectifié pour correspondre à l’intention de design initiale. L’ensemble s’accompagne d’autres ajustements mineurs pour améliorer la fluidité du gameplay.

Enfin, la démo — anciennement Drag x Drive: Global Jam — passe en version 1.1.1, avec un changement de nom et d’icône, la possibilité de rejouer librement le tutoriel et certains matchs contre des bots, ainsi qu’une série de correctifs visant à offrir une expérience plus stable.