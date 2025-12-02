Inazuma Eleven: Victory Road reçoit une nouvelle mise à jour, qui passe maintenant en version 1.4, après le récent patch 1.3.
Cette mise à jour apporte à Switch 1 et Switch 2 toutes les améliorations déjà disponibles sur les autres plateformes — ce qui signifie qu’il y a désormais parfaite parité entre toutes les versions.
Concrètement, les versions Switch reçoivent :
- le mode Match classé contre CPU,
- la nouvelle fonctionnalité « Advance Win », qui permet de mettre fin à un match lorsqu’on a une très large avance,
- des mesures anti-triche pour le jeu en ligne,
- ainsi que plusieurs autres ajustements et correctifs.
L’équipe a partagé les informations via Akihiro Hino (producteur exécutif du jeu et PDG de Level-5), même si des notes de patch plus détaillées sont encore attendues.
Message d’Akihiro Hino (traduction fournie)
La dernière version d’Inazuma Eleven: Heroes’ Victory Road a été mise à jour. Les versions sont 1.4.0 et 1.4.1. La distribution commencera progressivement sur chaque plateforme. Pour toutes les plateformes, ce sera après 21h. L’horaire peut varier.
• Advance Win, Advance Time
• Pour le premier combat d’ouverture d’une route : 5 Kizuna Stars
• Match classé contre IA
Et ainsi de suite, avec des correctifs de bugs et de nombreuses nouvelles fonctionnalités ajoutées sur toutes les plateformes, y compris la Switch.
