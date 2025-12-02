Inazuma Eleven: Victory Road reçoit une nouvelle mise à jour, qui passe maintenant en version 1.4, après le récent patch 1.3.

Cette mise à jour apporte à Switch 1 et Switch 2 toutes les améliorations déjà disponibles sur les autres plateformes — ce qui signifie qu’il y a désormais parfaite parité entre toutes les versions.

Concrètement, les versions Switch reçoivent :

le mode Match classé contre CPU ,

, la nouvelle fonctionnalité « Advance Win » , qui permet de mettre fin à un match lorsqu’on a une très large avance ,

, qui permet de , des mesures anti-triche pour le jeu en ligne,

ainsi que plusieurs autres ajustements et correctifs.

L’équipe a partagé les informations via Akihiro Hino (producteur exécutif du jeu et PDG de Level-5), même si des notes de patch plus détaillées sont encore attendues.

Message d’Akihiro Hino (traduction fournie)