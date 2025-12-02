La première Méga-Évolution Z présentée dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension est Méga-Lucario Z. À la différence de Méga-Lucario, qui convertit son immense aura en une force destructrice, Méga-Lucario Z enveloppe son corps dans un halo qui lui permet d’augmenter sa défense, sa souplesse et son agilité. Il peut ensuite utiliser cette aura de multiples façons : par exemple, il peut l’étendre pour former un bouclier, ou au contraire la concentrer dans des parties spécifiques de son corps, telles que ses poings ou ses jambes, pour asséner des coups. Tout comme Méga-Lucario, Méga-Lucario Z possède les types Combat et Acier.