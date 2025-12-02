Découvrez ce nouveau type de Méga-Évolution et apprenez à l’utiliser !
De nombreux Pokémon méga-évolués dotés d’une puissance colossale sont présents dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension. Désormais, vous allez découvrir la Méga-Évolution Z, un phénomène sensationnel qui a donné la forme Méga-Lucario Z. Les Pokémon qui ont subi une Méga-Évolution Z ont pour particularité de pouvoir déclencher leurs capacités plus rapidement après en avoir reçu l’ordre. En contrepartie, ils consomment davantage de Méga-Force. De ce fait, ils ne sont pas adaptés aux combats de longue durée. Les Méga-Évolutions Z servent principalement à remporter la victoire de manière rapide et décisive.
La première Méga-Évolution Z présentée dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension est Méga-Lucario Z. À la différence de Méga-Lucario, qui convertit son immense aura en une force destructrice, Méga-Lucario Z enveloppe son corps dans un halo qui lui permet d’augmenter sa défense, sa souplesse et son agilité. Il peut ensuite utiliser cette aura de multiples façons : par exemple, il peut l’étendre pour former un bouclier, ou au contraire la concentrer dans des parties spécifiques de son corps, telles que ses poings ou ses jambes, pour asséner des coups. Tout comme Méga-Lucario, Méga-Lucario Z possède les types Combat et Acier.
Laisser un commentaire