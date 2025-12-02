On l’a attendu, espéré, parfois même douté de le voir un jour. Annoncé il y a près de huit ans, Metroid Prime 4: Beyond est enfin une réalité tangible. Après un développement aux allures de saga et un redémarrage complet confié aux mains expertes de Retro Studios, le nouveau bébé de Nintendo débarque sur Switch 2. Une chose est sûre : l’attente en valait la peine. On est face à un jeu qui assume fièrement son héritage tout en osant innover, le tout porté par une maîtrise technique qui donne déjà ses lettres de noblesse à la Switch 2.

Il était impossible de confier ce projet à un autre studio que Retro Studios. Les créateurs originaux de la trilogie Prime sont de retour aux commandes, et ça se sent à chaque instant. Leur expertise et leur amour pour la licence sont palpables. Ils n’ont pas cherché à réinventer la roue, mais à la perfectionner, à la polir jusqu’à ce qu’elle brille d’un éclat nouveau. On sent qu’ils ont compris ce qui faisait l’âme de Metroid Prime : l’exploration solitaire, l’atmosphère envoûtante et la boucle de gameplay si satisfaisante.

Le retour triomphal d’une légende

L’histoire nous propulse immédiatement dans l’action. Alors qu’elle tente de contrer une attaque des Pirates de l’Espace menée par le mystérieux Sylux (le méchant de Metroid Prime Hunters), Samus est victime de l’explosion d’un artefact et se retrouve projetée sur la planète Viewros. Notre mission ? Aider le dernier représentant du peuple Lamorn, le prêtre Chatoyant Vooloon, une civilisation en voie d’extinction, à préserver son savoir en retrouvant cinq clés dispersées à travers la planète.

Dans ce scénario, l’accent est mis sur l’archéologie et la découverte des secrets d’une civilisation disparue. On note l’apparition d’un personnage secondaire, Myles Mackenzie, un ingénieur de la Fédération entièrement doublé, qui accompagne Samus brièvement. Son rôle et son humour façon Marvel au rabais diviseront sans doute les fans, ils brisent momentanément le sentiment d’isolation si cher à la série. Heureusement, Samus conserve son mutisme légendaire.

Le cœur de Metroid Prime 4 reste fidèle à la formule qui a fait son succès. On explore un monde interconnecté, on regagne des capacités pour débloquer de nouveaux chemins, on scanne tout ce qui bouge pour enrichir le lore, et on combat une faune hostile dans des combats tactiques.

La grande nouveauté réside dans les pouvoirs psychiques offerts à Samus par les Lamorn.

La Vision Psychique (activée via la visière de scan) permet de déplacer des objets à distance et d’attirer des objets pour les insérer dans des réceptacles et ouvrir des passages.

(activée via la visière de scan) permet de déplacer des objets à distance et d’attirer des objets pour les insérer dans des réceptacles et ouvrir des passages. Le Tir Téléguidé permet de lancer un projectile que l’on contrôle en vol, ralentissant le temps pour plus de précision. Cette capacité est géniale pour résoudre des énigmes environnementales complexes et même pour surprendre certains ennemis.

Bien entendu, on vous parle ici des deux nouveaux pouvoirs déjà dévoilés par Nintendo, mais il en existe d’autres qui vous accompagneront tout au long de l’aventure. Ces pouvoirs s’intègrent parfaitement dans la boucle de gameplay classique d’un Metroid. Ils ne le bouleversent pas, mais l’enrichissent considérablement, ouvrant la voie à une architecture des niveaux plus complexe et inventif. Le sentiment de progression est toujours aussi exaltant, et chaque nouveau pouvoir ouvre de nouvelles perspectives d’exploration.

De plus, l’exploration des différents environnements laisse un petit gout de Metroidvania avec du donjon à la Zelda à l’ancienne, ce qui n’est pas du tout pour déplaire. La carte du jeu, toujours un modèle d’ergonomie, permet aussi de marquer les caches ou bonus qu’on ne peut pas encore récupérer avec notre avancée actuelle. Pratique, tant le jeu est beaucoup plus vaste qu’habituellement.

La révolution souris et un confort inégalé

C’est sans conteste l’une des plus grandes surprises du jeu. La fonction « Mode Souris » des Joy-Con 2 est une révolution ergonomique pour un jeu comme celui-ci. Il suffit de poser le Joy-Con droit sur une surface pour basculer instantanément en visée souris, sans passer par aucun menu. Le passage entre le mode manette classique et le mode souris est si fluide qu’on se surprend à alterner constamment : manette pour l’exploration, souris pour les puzzles de précision et les combats intenses.

La précision est remarquable, rendant le ciblage des points faibles des ennemis, comme lors du combat contre le boss Aberax, un véritable plaisir. Le système de verrouillage traditionnel fonctionne en parfaite symbiose avec cette visée libre, offrant le meilleur des deux mondes.

Le seul bémol : l’ergonomie pour les grandes mains. Tenir le Joy-Con 2 pour accéder aux boutons tout en l’utilisant comme une souris peut devenir inconfortable sur de longues périodes. Heureusement, la possibilité de basculer si facilement entre les deux modes atténue grandement ce problème.

En mode portable, le gyroscope est également excellent, bien plus précis et agréable que dans les précédents jeux Nintendo l’utilisant.

Metroid Prime 4 propose un large éventail d’options de personnalisation. On peut ajuster la sensibilité du stick, activer ou non le ciblage automatique. L’expérience peut également être peaufinée avec différentes options d’affichage et d’accessibilité : activer ou désactiver les sous-titres, couper le tremblement du viseur, ou modifier indépendamment la luminosité, le volume général, la voix, les effets sonores et la musique.

Disponible assez tôt dans l’aventure, la moto Vai-O-La se révèle plutôt simple à manier, avec des fonctions comme le boost, le dérapage contrôlé et un canon à cibles multiples qui se débloquent rapidement. Son rôle est clairement défini : elle sert à traverser plus rapidement les vastes étendues de la planète désertique. Elle permet également de combattre des ennemis et de détruire des dépôts de minéraux.

Cependant, une fois le jeu terminé, on peut s’interroger sur la réelle plus-value de son inclusion. Cantonnée à des zones spécifiques, elle propose quelques séquences de gameplay différentes sans s’intégrer profondément dans le cœur du jeu. Son invocation ponctuelle et son utilisation finalement assez basique en font un gadget amusant, mais dont on aurait pu se passer sans altérer l’expérience globale. Un divertissement bonus bien réalisé, mais pas une révolution.

La vitrine absolue de la Switch 2

On est bluffés. Metroid Prime 4: Beyond est tout simplement le jeu Nintendo le plus beau que l’on n’ait jamais vu. Que ce soit en mode portable (1080p/60 FPS) ou sur écran (4K/60 FPS en mode Qualité ou 1080p/120 FPS en mode Performance), le rendu est d’une clarté et d’une fluidité exemplaires.

La Jungle Furieuse, la première zone que l’on a explorée, est un chef-d’œuvre de direction artistique. Les paysages sont à couper le souffle, la profondeur de champ sublime les panoramas, et les jeux de lumière à travers la canopée sont magnifiques. La quantité de détails, la richesse de la faune et de la flore, et l’absence totale de temps de chargement créent une immersion totale. Le mode 120 FPS offre une fluidité incroyable pour les combats, mais le mode 4K/60 FPS reste un choix parfaitement valable pour ceux qui privilégient la finesse d’image. Autre point « signature » de la série Prime, les effets de lumière à l’intérieur du casque sont bluffants de réalisme.

La bande-son est exactement ce que l’on espérait. Elle capture parfaitement l’atmosphère si particulière de la série : mystérieuse, mélancolique, parfois angoissante, mais toujours envoûtante. Les bruitages sont percutants et immersifs, des détonations du Canon à Plasma au bourdonnement caractéristique des portes qui s’ouvrent. L’audio renforce à lui seul ce sentiment d’être un explorateur solitaire dans un monde à la fois magnifique et hostile.

La mécanique de recherche des clés pour les Lamorn, couplée aux traditionnelles améliorations de l’armure et aux nouveaux pouvoirs psychiques, promet des dizaines d’heures d’exploration méticuleuse. La présence de bonus cachés (extensions de santé, de missiles) encourage plus que jamais à fouiller chaque recoin. Il faudra aussi de manière compulsive scanner le moindre élément du décor pour espérer s’approcher des 100% à la fin de l’aventure. On arrive donc à une durée de vie bien au-dessus de la première trilogie.

Dès le début de l’aventure, on a accès aux modes Casual et Normal. Le premier réduit les points de vie des ennemis et les dégâts reçus, offrant une expérience plus accessible tout en conservant l’intensité de l’exploration propre à la série. Le mode Normal représente la formule de base, celle que la majorité des joueurs choisiront. Dans ces deux modes disponibles au départ, les stations de sauvegarde restaureront à la fois la santé et les munitions En terminant le jeu en Normal, il sera possible de débloquer un mode Difficile.