Légendes Pokémon : Z-A s’apprête à devenir encore plus légendaire avec l’arrivée de Mewtwo et ses deux Méga-Évolutions. Vous pourrez recevoir une Mewtwoïte X et une Mewtwoïte Y en tant que Cadeaux Mystère qui vous permettront ensuite de réaliser une mission secondaire EX. Celles et ceux d’entre vous qui ont déjà terminé l’intrigue principale pourront se lancer dans cette mission secondaire EX et obtenir le Pokémon légendaire Mewtwo !

Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer votre Mewtwoïte X et votre Mewtwoïte Y :

Ouvrez le menu principal et sélectionnez « Jeu en ligne ». Sélectionnez « Cadeaux Mystère ». Sélectionnez « Via Internet » pour recevoir votre Mewtwoïte X et votre Mewtwoïte Y. N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Une fois que vous aurez récupéré votre Mewtwoïte X et votre Mewtwoïte Y, rendez-vous au Café Lysandre. De là, vous devrez vous rendre dans les parties les plus reculées des Labos Lysandre pour terminer cette mission.

Amusez à combattre aux côtés de Mewtwo, Méga-Mewtwo X et Méga-Mewtwo Y !