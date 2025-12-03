Mario Kart World poursuit son évolution avec l’arrivée de la version 1.4.0, une mise à jour dense qui touche autant les fonctionnalités générales que l’équilibrage et les correctifs de bugs. Cette nouvelle version apporte notamment l’ajout très attendu des « Custom Items » dans les règles d’objets, diverses améliorations sonores, des ajustements pour le jeu en ligne ainsi que des retouches sur certains circuits et modes.

En complément, Nintendo a intégré de nombreux correctifs visant à stabiliser l’expérience, renforcer la cohérence du classement en ligne et rendre certaines mécaniques moins frustrantes, notamment autour des interactions avec les Carapaces à épines, les objets groupés ou les situations où les joueurs pouvaient traverser le sol ou se retrouver bloqués dans le décor.

La mise à jour reprend aussi les changements majeurs introduits avec la version 1.3.0 (déployée le 23 septembre 2025), encore actifs dans le jeu et améliorés depuis. Parmi ces apports, on trouve la possibilité de rejoindre des amis jouant en mode « Survie », l’arrivée du multijoueur à deux en « Balade » lorsqu’on patiente dans le lobby, des fonctionnalités de navigation avancées sur la carte de « Balade » (repérage des interrupteurs P, déplacement rapide, suivi des Médailles Peach), ainsi que la possibilité de se transformer en personnage issu de l’OVNI — transformation désactivable si « Snack Turbo » est réglé sur « Sans transfo. ».

Nintendo a également ajusté la fréquence d’apparition des OVNIs, les conditions d’obtention de certaines Médailles Peach, et facilité le choix du joueur à specter dans les modes « Survie » et « Bataille de ballons ». Du côté de la dynamique de course, la fenêtre d’invincibilité après un accrochage a été augmentée, la réapparition des boîtes à objets est plus rapide et la puissance des sauts sur les adversaires a été légèrement réduite. Le passage aux écrans de classement et de spectateur a lui aussi été accéléré, tout comme le déroulement des modes sans fil et LAN. Enfin, les circuits de type « tour » apparaissent désormais davantage dans la rotation des sélections.

Les correctifs sont tout aussi nombreux : classement incorrect lorsqu’un joueur franchissait la ligne en tombant du circuit, placements erronés de l’IA, classements affichés à « 0 » en Survie, Carapace à épines dépassant le premier, disparition d’objets lors d’un éclair, sursauts anormaux après certains impacts, instabilités sur les parois mouillées, chutes à travers le sol, problèmes d’accès aux tuyaux en « Balade », écran des résultats déformé ou encore Bill Balle traversant les murs dans certains circuits comme « Cité Sorbet » ou « Château de Bowser ». Plusieurs circuits, dont « Bateau volant », « Bazar Maskache » et « Chutes Aquazo », ont également reçu des corrections ciblées.

Dernières mises à jour: Ver. 1.3.0 (lancée le 23 septembre 2025)

Généralités

Vous pouvez désormais rejoindre des amis qui jouent à « Survie » en sélectionnant « Amis » depuis « Jeu en ligne » « 1 J ».

Jusqu’à 2 joueurs peuvent maintenant jouer à « Balade » en attendant que le jeu soit plein en essayant de rejoindre des amis jouant à « Course », « Survie » ou « Bataille » dans « Jeu en ligne ».

La carte de « Balade » affiche maintenant les endroits où se trouvent les interrupteurs P que vous avez écrasés et les Médailles Peach que vous avez obtenues. Vous pouvez désormais sélectionner un interrupteur P depuis la carte et vous déplacer vers un endroit proche de l’interrupteur P.

Dans « Balade », vous pouvez désormais vous transformer en personnage issu de l’OVNI. Si « Snack Turbo » dans « Paramètres (manettes) » est configuré sur « Sans transfo. », vous ne vous transformerez pas.

Il est maintenant facile de rencontrer des OVNIs dans « Balade ».

Ajustement des conditions d’apparition de certaines Médailles Peach dans « Balade ».

Vous pouvez désormais choisir qui regarder, même si vous tenez horizontalement la manette Joy-Con 2 ou Joy-Con, lorsque vous assistez dans « Survie » et « Bataille de ballons » dans « Jeu en ligne » ou « Mode sans fil local ».

Réduction du temps entre le moment où une boîte à objets est acquise par un pilote et le moment où elle réapparaît.

Augmentation du temps d’invincibilité après un dérapage ou un accident pendant une course.

Réduction de la force des sauts en atterrissant au-dessus d’un rival.

Diminution du temps entre le moment où vous terminez et quand vous commencez à regarder dans « Survie » ou « Bataille de ballons » dans « Jeu en ligne » ou « Mode sans fil local ».

Diminution du temps entre le passage au point de contrôle et lorsque le classement est affiché dans « Survie » du « Mode sans fil local » et du « Mode LAN ».

Augmentation de la fréquence des circuits de type tour apparaissant dans la sélection lors du choix du circuit suivant dans « Course c. » et les courses en mode sans fil.

Problèmes corrigés