Samus doit se frayer un chemin dans des environnements labyrinthiques et découvrir de nouvelles capacités et améliorations en explorant une mystérieuse planète

Samus Aran, la plus grande chasseuse de primes de la galaxie, devra explorer la planète Viewros et utiliser de nouvelles capacités psychiques afin de trouver le moyen de retourner chez elle dans Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, un titre attendu le 4 décembre sur Nintendo Switch 2. La version Nintendo Switch du jeu sortira le même jour.

À la suite d’un accident lors d’un affrontement contre l’énigmatique chasseur de primes Sylux, Samus se retrouve transportée sur une étrange planète. Pour pouvoir s’échapper, elle devra explorer en profondeur un monde hostile. Tout en combattant de terrifiantes menaces, Samus traversera des environnements labyrinthiques et découvrira de nouvelles capacités et améliorations qui lui permettront de percer les secrets de cette planète.

Dès son arrivée, Samus recevra de nouveaux pouvoirs psychiques des Lamorn, une race extraterrestre ayant jadis vécu sur Viewros et qui lui adresse une requête solennelle. À l’aide de ces pouvoirs, elle pourra actionner des mécanismes, contrôler la trajectoire de ses tirs chargés et bien plus encore, ce qui lui permettra d’accéder à des zones auparavant inaccessibles.

Au cours de son aventure, Samus obtiendra un véhicule doté de fonctionnalités avancées appelé Vai-O-La. Elle pourra le piloter pour se déplacer sur la planète et utiliser son arsenal unique pour combattre ses ennemis. Plusieurs soldats de la Fédération Galactique, eux aussi transportés sur Viewros, se joindront à Samus dans leur quête pour rentrer chez eux.

Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition propose des commandes en mode souris via les manettes Joy-Con 2, ainsi que des graphismes et des performances améliorés par une définition supérieure, une fréquence d’images plus élevée et la prise en charge HDR*1 pour des couleurs plus éclatantes. Les joueurs peuvent privilégier les détails graphiques avec le mode qualité, qui offre une définition 4K en mode TV*2, ou opter pour le mode performance, qui assure une fluidité optimale à une fréquence d’images pouvant atteindre 120 ips*3.

L’amiibo Sylux (Metroid Prime 4: Beyond) sortira également le 4 décembre. Les figurines amiibo Samus (Metroid Prime 4: Beyond) et amiibo Samus et Vai-O-La (Metroid Prime 4: Beyond) sont déjà disponibles*4.

*1 Un écran compatible HDR est nécessaire pour jouer en mode TV.

*2 Nécessite un téléviseur prenant en charge la définition spécifiée.

*3 La fréquence d’images à 120 ips en mode téléviseur nécessite un écran compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fréquence d’images à 120 ips est disponible uniquement en résolution 1080p. L’affichage en 4K est fixé à un maximum de 60 images par seconde.

*4 Figurines amiibo vendues séparément.