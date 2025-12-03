Une nouvelle vidéo de comparaison entre les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de Metroid Prime 4: Beyond met en lumière les différences techniques du premier grand cross-gen de Nintendo. Si les deux éditions restent visuellement proches, la version Switch 2 prend clairement l’avantage grâce à sa puissance accrue, notamment en matière de fluidité, de résolution et de temps de chargement.

La Switch 2 propose deux modes :

Qualité , dont l’image « apparaît généralement comme une image 4K native », mais repose en réalité sur un rendu 1440p (1080p en portable). Digital Foundry parle de « meilleure qualité d’image vue sur Switch 2 pour un jeu Nintendo ».

, dont l’image « apparaît généralement comme une image 4K native », mais repose en réalité sur un rendu 1440p (1080p en portable). Digital Foundry parle de « meilleure qualité d’image vue sur Switch 2 pour un jeu Nintendo ». Performance, limité à 1080p (720p portable), mais toujours plus propre que Metroid Prime Remastered sur Switch 1, avec une netteté solide même en mouvement.

Côté fluidité, la Switch 2 tient ses promesses : jusqu’à 120 FPS dans le mode dédié, avec une stabilité quasi parfaite, et un mode 60 FPS tout aussi robuste. Les rares baisses enregistrées apparaissent uniquement lors de déplacements rapides en zones ouvertes. La version Switch 1 reste correcte visuellement mais plafonne bien évidemment à une résolution et une fluidité nettement inférieures.

Les temps de chargement profitent également de l’architecture améliorée : ils sont jusqu’à cinq fois plus rapides sur Switch 2, rendant l’ouverture des portes particulièrement instantanée, un point notable pour les habitués de la série.

Le HDR est l’un des points forts majeurs de cette nouvelle version, présenté par Digital Foundry comme « l’une des plus belles implémentations HDR » vues depuis longtemps, rivalisant avec les meilleurs titres du marché. Il faut cependant passer par le mode téléviseur pour en profiter pleinement : l’écran de la Switch 2 ne permet pas d’obtenir le même contraste en portable.

Selon les analyses de Digital Foundry, Metroid Prime 4 est « absolument magnifique » sur la nouvelle console, avec un niveau de détail inédit pour la série : reflets précis sur la visière de Samus, gouttes de pluie crédibles, jeux de lumière filtrant à travers fissures et structures… L’ensemble compose l’un des rendus les plus aboutis jamais observés sur une machine Nintendo.

Sur le plan narratif, Metroid Prime 4: Beyond s’ouvre sur l’attaque du centre de recherche UTO, perpétrée par Sylux. Samus répond à l’appel de détresse et se retrouve projetée sur Viewros, une planète inconnue grouillante de bêtes féroces et de biomes variés : jungles luxuriantes, usine assaillie de tempêtes, laboratoire glacé, installation au cœur d’un volcan, le tout relié par un immense désert central nommé Sol Valley. Les outils emblématiques — Scan Visor, Power Beam, Missiles, Morph Ball — reviennent, accompagnés de nouvelles capacités psychiques permettant de manipuler de l’énergie ou activer certaines machines.

Samus pourra également traverser Sol Valley grâce au Vi-O-La, un véhicule ancien permettant d’éviter les pièges, d’affronter des ennemis et de briser des cristaux pour générer de l’énergie. Il sera même possible de le faire apparaître instantanément selon la zone.

Prévu pour le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, Metroid Prime 4: Beyond s’annonce comme un véritable vitrinemode pour la nouvelle console, tout en restant accessible aux joueurs de la génération précédente. Le gap visuel existe, mais l’aventure promet de rester impressionnante sur les deux plateformes.