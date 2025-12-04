Petit, qui n’a jamais pris un avion en polystyrène ou métal, en le trimballant à travers sa maison, faisant jouer sa créativité en imaginant les combats aériens les plus fous, en passant de sa chambre au salon, traversant au passage la cuisine, et profitant à chaque fois des éléments posés çà et là, pour des batailles épiques ! Empreint d’une nostalgie qui rappelle directement l’enfance et des films comme Toy Story ou Small Soldiers, House Fighters: Total Mess vient titiller cette nostalgie sur Nintendo Switch. Développé par Revulo Games, voyons si ce titre sera aussi intéressant dans les airs que manette en main.

La course au jouet

House Fighters: Total Mess , c’est avant tout du gameplay, pas vraiment de l’histoire. L’objectif principal de la plupart des affrontements consiste à piloter un avion jouet, et à sauver vos amis en affrontant des factions ennemies composées d’autres avions jouets.

Le ton est léger, comique et s’appuie fortement sur l’exagération. Si cela crée un univers dans lequel on se plonge immédiatement avec le sentiment de retomber en enfance, il faut admettre que la construction du monde, elle, reste trop superficielle. Le jeu se contente du strict minimum avec une bonne dose d’humour, certes, mais sans jamais développer d’histoire ou de lore quelconque.

Le titre se présente sous la forme d’un jeu de tir aérien typé arcade. Vous contrôlez donc votre petit avion et allez explorer, virevolter et dézinguer tout ce qui a des hélices et des ailes, dans un environnement surdimensionné, d’une maison pour le moins classique. L’environnement est incroyablement répétitif. Bien que l’agencement des objets change légèrement selon les missions, le joueur aura vu tout ce que l’environnement a à offrir dès la moitié de la campagne.

Les missions sont majoritairement des combats aériens, mais vous pourrez également trouver quelques quêtes de récupération d’objets ou de bombardement. Dans la récupération d’objet, le studio a eu la bonne idée de proposer par exemple une mission où vous devez récupérer des ingrédients pour une recette, et plonger directement les éléments récoltés dans un mixeur. Sans aller jusqu’à la poilade, cela reste assez drôle dans le contexte et l’ambiance du titre. Pour ce qui est du bombardement, ne cherchez aucune finesse dans cela : “La démolition, c’est ma mission Major !” (cf. : Small Soldiers).

Extrêmement facile d’accès dans sa maniabilité de base, vous avez accès à un panel réduit de commandes : la touche A pour mettre les gaz, B pour ralentir, L / R pour pivoter votre appareil à gauche ou à droite plus rapidement. Les gâchettes ZR / ZL seront dédiées à l’armement pour tirer sur vos ennemis, les boutons X / Y pour changer d’armes. Tout se manie au stick gauche pour les déplacements et la visée, et la touche “moins” vous rappellera votre objectif en cours.

Le jeu est assez simple dans sa difficulté et n’offre aucun défi dans les combats aériens. Pour éliminer la grande majorité des ennemis – qu’il s’agisse d’avions adverses ou de tourelles – il suffit de ralentir, de garder l’ennemi dans la ligne de mire (assistée par une visée automatique efficace) et de maintenir le bouton de tir. Il n’y a aucune incitation à effectuer des manœuvres aériennes complexes, des figures acrobatiques ou du mitraillage.

Le titre ne récompense pas la vitesse ou la stratégie, l’ensemble de la campagne peut être complété en volant à la vitesse minimale (par défaut). Même l’utilisation de bonus d’armes, comme des missiles ou un pistolet à clous (ça, c’est drôle), ne sert qu’à accélérer un processus déjà trivial. L’accessibilité est assurée, vos enfants seront certainement ravis, mais la profondeur pour les joueurs plus expérimentés est totalement absente.

“Total Mess” un jeu qui porte bien son nom

House Fighters souffre malheureusement de quelques petits soucis qui vont peser lourd sur votre expérience de vol. Les mouvements sont saccadés, sans aucune sensation de fluidité, avec une caméra verrouillée derrière votre avion, uniquement, ce qui rend la poursuite des ennemis très maladroite.

Vient aussi le problème des collisions avec les décors. Comme nous l’avons dit, la cible semble bien évidemment être les enfants, peut-être plus ouverts et moins critiques sur certains points, mais il est de notre devoir d’indiquer les bons comme les mauvais points. Généralement, chaque collision avec le décor se solde par un simple rebond sans conséquence de dégât ou crash mortel. Si nous ne recherchions aucunement le réalisme dans le jeu, cela évite la frustration mais vient rendre l’expérience encore plus facile qu’elle ne l’est déjà.

D’autres problèmes techniques viennent entacher l’expérience de jeu, des erreurs critiques – crash du jeu -, des bugs de blocage où une cinématique place l’avion du mauvais côté d’une porte impossible à rouvrir, ou encore des cas où le jeu ne reconnaît pas l’achèvement d’un objectif de mission. S’ajoutent à cela la présence de murs invisibles à gogo et des baisses de framerate occasionnelles, qui s’ajoutent au manque de fluidité. Une accumulation de soucis difficilement pardonnables, même pour un public jeune.

Un peu de personnalisation… juste un peu

House Fighters: Total Mess propose 5 types d’avion différents, avec une répartition statistique entre quatre éléments : le moteur, le poids, la résistance et la maniabilité. En réalité, comme le jeu est très simple, et que votre vitesse ou votre résistance n’est pas si importante en jeu, nous vous conseillons d’opter pour la maniabilité.

Vous trouverez aussi un système de personnalisation, et c’est l’un des rares domaines où le jeu parvient à se démarquer positivement, même si c’est limité. En explorant la maison, en dehors des objectifs principaux, les joueurs peuvent débloquer de nouveaux avions et une variété d’options visuelles (couleurs, décalcomanies, etc.).

Ce système encourage l’exploration, offrant une petite récompense à ceux qui s’éloignent de la ligne droite de la mission, ce qui est véritablement bienvenu. Cependant, les options de couleur ne sont pas très étendues, limitant par conséquent l’expression créative et la personnalisation. Heureusement, il y aura de quoi se rattraper avec quelques types de peinture et stickers qui viendront embellir le fuselage de votre appareil.

Sur le plan visuel, House Fighters: Total Mess se rattrape dans son esthétique. Le style est inspiré des dessins animés et des jouets, avec des couleurs chatoyantes et saturées. Les objets du quotidien sont rendus de manière relativement convaincante pour souligner l’échelle minuscule de l’avion jouet, créant une ambiance très Toy Story.

Curieusement, le jeu propose des préréglages graphiques (Faible, Moyen, Élevé), ce qui est inhabituel pour un titre Switch. Le préréglage Élevé apporte des améliorations notables, notamment au niveau de l’éclairage, améliorant significativement le rendu, notamment pour ceux qui jouent sur les modèle Switch OLED ou Switch 2, plus performants. Cependant, attention, il ne s’agit pas de graphismes révolutionnaires ou de réalisme haute définition.

Côté audio, l’ambiance est bien servie par une musique entraînante et des effets sonores très exagérés qui complètent l’atmosphère légère et chaotique des combats. L’ensemble est cohérent avec le ton du jeu. De ce côté-là, nous dirons que ça fait le job.

Au-delà de ses défauts techniques et de son manque de challenge, House Fighters: Total Mess, n’excelle pas non plus dans sa durée de vie. Le jeu est d’une brièveté alarmante, l’intégralité de la campagne solo — le seul mode de jeu disponible — ne compte que sept missions principales et une petite poignée de missions secondaires. La durée de vie totale ne dépasse pas les deux heures de jeu. Les missions ne durent en moyenne que 5 à 10 minutes.

House Fighters: Total Mess est sorti le 7 novembre 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 7,99 euros, en français.