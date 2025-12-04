Professor Layton and the New World of Steam, prochain épisode de la célèbre franchise, est attendu sur Nintendo Switch en 2026. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été annoncée, LEVEL-5 travaille activement sur le projet et explore de nouvelles pistes pour accompagner sa sortie.

Dans une récente interview, le PDG Akihiro Hino a révélé que l’équipe envisage la possibilité d’une démo. Toutefois, rien n’est décidé pour le moment, car le studio craint que la mise à disposition anticipée de puzzles ne gâche une partie de l’expérience avant la sortie complète du jeu.

Au-delà de ce nouvel opus, LEVEL-5 réfléchit également à l’avenir de la série sur Switch. Hino a indiqué que l’attention est actuellement concentrée sur Professor Layton and the New World of Steam, mais qu’une fois ce titre lancé, des portages des anciens jeux Layton sur Switch pourraient être envisagés.

Sur le plan narratif, le jeu se déroule un an après les événements de Professor Layton and the Unwound Future. L’histoire prend place à Steam Bison, en Amérique, où la puissance des moteurs à vapeur avancés a créé un monde surpassant même le développement technologique de Londres. À la suite d’un mystérieux incident, une nouvelle aventure s’ouvre pour Layton et Luke, promettant de prolonger l’univers riche et énigmatique de la saga.