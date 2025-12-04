Aujourd’hui, SEGA lance officiellement l’édition Nintendo Switch 2 numérique de Sonic Racing: CrossWorlds ! Les utilisateurs de Nintendo Switch 2 peuvent désormais faire la course aux côtés de Sonic et ses amis pour tenter de rafler la victoire !

L’édition Nintendo Switch 2 est disponible en version numérique pour 69,99 €. Pour les détenteurs du jeu sur la première Nintendo Switch, un pack de mise à niveau vers l’édition Nintendo Switch 2 est également disponible au prix de 10 €. Le contenu et la progression peuvent être transférés via ce pack.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 11 décembre 2025, le pack de mise à niveau sera disponible au prix réduit de 5 €.

L’édition Nintendo Switch 2 est disponible en version numérique dès aujourd’hui et en version physique au début de l’année 2026. Pour plus de détails, consultez les informations ci-dessous :

Prix Standard numérique : 69,99 €

Pack de mise à niveau de l’édition Nintendo Switch 2 Une mise à niveau payante de 10,00 € est proposée aux utilisatrices et utilisateurs de Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite. Dès maintenant et jusqu’au 11 décembre 2025, le pack de mise à niveau sera disponible au prix réduit de 5 €. La mise à niveau payante permet d’exporter le contenu et la progression sur Nintendo Switch 2.

Pack DLC Hérisson-garou Le pack DLC Hérisson-garou sera disponible gratuitement en téléchargement pendant les deux premières semaines suivant la sortie de la version numérique, du 4 décembre 2025 à 1 heure du matin (heure française) au 18 décembre 2025 à 00h59 (heure française).



Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique pour 69,99 €.