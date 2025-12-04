Famitsu a publié les chiffres de ventes pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025.
Classement software
Le top 10 est partagé équitablement entre Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, chacune plaçant cinq titres. Mario Kart World reprend la première place avec 49 586 unités vendues, portant son total à plus de 2,25 millions. Kirby Air Riders, malgré une chute de 76 %, reste solide en deuxième position avec 46 287 ventes et un cumul de 241 881 exemplaires. Sur Switch, Pokémon Legends Z-A continue de progresser (+24 %) et atteint 1,3 million d’unités, tandis que Momotaro Dentetsu 2 se maintient dans le top 5 sur les deux plateformes. La version Switch 2 de Pokémon Legends Z-A reste performante avec plus de 20 000 ventes supplémentaires. Parmi les classiques, Minecraft (+50 %) et Animal Crossing: New Horizons (+48 %) affichent une longévité impressionnante, dépassant respectivement les 4 millions et 8,26 millions d’exemplaires au total. Dragon Quest I & II HD-2D Remake de Square Enix conserve une place dans le classement avec près de 300 000 unités cumulées.
01./02. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 49.586 / 2.251.711 (-26%)
02./01. [NS2] Kirby Air Riders <RCE> (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) – 46.287 / 241.881 (-76%)
03./03. [NSW] Pokemon Legends Z-A <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥6.480) – 35.225 / 1.306.801 (+24%)
04./04. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) – 22.361 / 141.141 (-20%)
05./05. [NS2] Pokemon Legends Z-A: Nintendo Switch 2 Edition # <RPG> (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) – 20.031 / 818.046 (-9%)
06./06. [NS2] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too – Nintendo Switch 2 Edition – Eastern Japan Edition + Western Japan Edition <TBL> (Konami) {2025.11.13} (¥8.164) – 15.730 / 93.288 (-24%)
07./07. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment # <ACT> (Koei Tecmo) {2025.11.06} (¥8.164) – 9.647 / 109.768 (+6%)
08./09. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.368 / 4.057.382 (+50%)
09./08. [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake <Dragon Quest HD-2D Remake \ Dragon Quest II HD-2D Remake> <RPG> (Square Enix) {2025.10.30} (¥6.980) – 7.262 / 293.851 (-13%)
10./10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 7.245 / 8.265.856 (+48%)
Classement hardware
La Nintendo Switch 2 domine le marché avec 97 677 consoles vendues sur la semaine, pour un total de 2,96 millions depuis son lancement. La PlayStation 5 suit avec 35 786 unités, tandis que la Switch première génération reste solide avec 35 327 ventes, portant son total à plus de 36,26 millions.
Les autres plateformes affichent des chiffres plus modestes : Xbox Series ne dépasse pas 172 unités, et la PlayStation 4 est quasiment en fin de cycle avec seulement 13 ventes.
|System
|This Week
|Last Week
|YTD
|LTD
|NS2
|97,677
|126,953
|2,968,435
|2,968,435
|PS5 #
|35,786
|36,983
|796,513
|7,215,519
|NSW #
|35,327
|29,370
|1,366,765
|36,262,524
|XBS #
|172
|349
|30,331
|688,032
|PS4 #
|13
|17
|1,027
|9,505,814
|ALL
|168,975
|193,672
|5,163,071
|56,640,324
