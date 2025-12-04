Après Wizard of Legend premier du nom, sorti en 2018, nous avons droit, 7 ans plus tard, à la suite sur la console hybride de Nintendo. Mais si le jeu est bien la suite du jeu de 2018, l’équipe de développement, elle, a changé. Ce changement d’équipe a-t-il été bénéfique dans un contexte concurrentiel assez fort ? C’est ce que nous allons voir.

L’épreuve des légendes

Le monde de la magie est en ébullition. C’est l’heure de l’épreuve des légendes. Tous les sorciers dignes de ce nom sont invités à passer des épreuves afin de devenir le sorcier de légende. Ces épreuves comportent des confrontations avec des maîtres sorciers pour tester la force des participants.

En bref, le contexte du jeu est assez simpliste et nous sommes embarqués dans l’univers du jeu sans trop de fioritures. Entre chaque tentative, nous avons l’occasion de discuter avec différents personnages pour en apprendre plus sur le lore. Mais celui-ci sonne assez creux à nos oreilles et nous finissons assez rapidement par passer tous les dialogues qui nous sont proposés. À ce titre, nous sommes assez déçus, surtout quand on voit les autres jeux du même genre, qui eux, possèdent un univers très riche (coucou Hadès).

Un Hades du pauvre en solo…

Wizard of Legend 2 est un jeu roguelite qui possède la particularité de pouvoir être jouable jusqu’à 4 joueurs. Comme dit précédemment, entre chaque tentative de réussir l’épreuve des légendes, nous parcourons un hub dans lequel nous pouvons discuter avec des personnages et obtenir des améliorations. Lors de notre expédition, nous rencontrons, entre deux ennemis, des marchands qui nous permettent d’acheter des améliorations. Nous sommes donc ici dans un roguelite au système similaire à Hadès. Mais contrairement à Hadès, où les améliorations entre chaque run rendent notre prochaine tentative moins difficile, ici, cette impression de progression ne saute pas aux yeux. Les améliorations que nous pouvons obtenir ne nous font pas sauter au plafond.

Dans le hub, nous pouvons obtenir plus de points de vie maximum et plus d’or au départ mais sinon, nous pouvons « simplement » obtenir un nouveau sort qui ne change pas grand-chose à notre quête. Lors de l’épreuve des légendes, les améliorations des marchands sont plus significatives, mais pas toujours évidentes. Parfois, nous pouvons obtenir une amélioration qui, à l’instant T, sera inutile car nous n’avons pas les sorts adéquats. Tout cela nous amène également à avoir une impression de faiblesse face aux ennemis. En effet, nous ne faisons pas beaucoup de dégâts à nos adversaires, surtout face aux boss. Les combats de boss peuvent donc également être assez longs. Mais tout ce que nous venons de dire s’applique particulièrement en mode solo. En revanche, en multijoueurs, c’est une histoire un peu différente.

… un roguelite sympa en multi

Lorsque nous lançons une partie à plusieurs (jusqu’à 4 joueurs, en coop locale ou en ligne), cette impression de faiblesse est atténuée. A plusieurs, les synergies commencent à devenir possibles. Lorsque nous avons une amélioration qui augmente les dégâts de feu lorsque l’ennemi est électrocuté, la coopération entre joueurs devient plus évidente. Chaque joueur aura alors son rôle à jouer pour tirer le meilleur parti de chacun. Nous avons donc préféré assez nettement le mode multijoueurs au mode solo.

Par contre, cette sensation de faiblesse n’a pas totalement disparu en mode multijoueurs. Ou peut-être est-ce simplement une sensation de mollesse ? Car oui, malgré le dynamisme des adversaires que nous affrontons, nous avons aussi cette petite impression mollassonne qui résonne en nous. Pourquoi ? Eh bien parce que le temps de rechargement de nos capacités est assez long (en général 5 secondes). Ainsi, nous nous retrouvons régulièrement à lancer notre sort de base en attendant que nos autres sorts plus puissants soient disponibles. C’est dommage car cela semble être juste un petit problème d’équilibrage qui rend finalement nos attaques assez stéréotypées.

Dans un beau paquet cadeau

Alors que Wizard of Legend était en pixel art, le deuxième opus de la licence se dote de nouveaux graphismes en 3D très agréables à l’œil. Là-dessus, nous sommes montés en gamme.

La bande son est également très sympathique et colle bien au thème du jeu avec des musiques qui nous rappellent que nous passons une épreuve de légende.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Wizard of Legend 2 est prévu au prix de 25€ environ sur le Nintendo eShop.