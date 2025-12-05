3goo, déjà connu pour avoir publié la série Gear.Club et WRC Generations sur consoles Nintendo, a dévoilé son nouveau projet : 4PGP: Four-Player Grand Prix, un jeu de course arcade multijoueur qui sortira en version numérique le 5 février 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Vision Reelle, le titre revendique une approche rétro inspirée des années 90, avec des contrôles simples et une prise en main immédiate.

Le style graphique adopte une esthétique épurée rappelant l’ère Sega Model 2/3 ou Saturn, tout en bénéficiant de performances modernes : 60 FPS fixes sur Switch, et jusqu’à 120 FPS en mode portable ou 90 FPS en 4K TV mode sur Switch 2. La version Switch 2 supportera également la résolution 4K et un framerate de 120 FPS.

Le jeu profite de contributions prestigieuses : Kenji Sasaki, concepteur des circuits de Ridge Racer et Sega Rally, a participé au design des pistes, tandis que la bande-son est signée par Tomoyuki Kawamura, compositeur de Sega Rally et Virtua Racing.

Caractéristiques principales :

Accessibilité totale : quatre niveaux de difficulté (Rookie, Novice, Veteran, Expert) et un mode assistance pour les plus jeunes.

: quatre niveaux de difficulté (Rookie, Novice, Veteran, Expert) et un mode assistance pour les plus jeunes. Multijoueur local et en ligne : jusqu’à quatre joueurs en écran partagé, GameShare local sur Switch et Switch 2, et jeu en ligne via GameChat sur Switch 2.

: jusqu’à quatre joueurs en écran partagé, GameShare local sur Switch et Switch 2, et jeu en ligne via GameChat sur Switch 2. Modes variés : Quick Race, Championship Mode et Time Attack.

: Quick Race, Championship Mode et Time Attack. Contenu à débloquer : 14 circuits et 19 véhicules à collectionner.

: 14 circuits et 19 véhicules à collectionner. Ambiance rétro : un gameplay arcade inspiré des années 90, soutenu par une technologie moderne.

Le jeu sera disponible également sur PC via Steam et Steam Deck, avec un prix fixé à 19,99 € sur Switch et 24,99 € sur Switch 2. Un pack de mise à niveau Switch 2 sera proposé à 4,99 €.