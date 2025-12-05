En tant que fan de beat’em up et de l’univers Marvel, on a souvent rêvé de (re)voir ces deux univers se rencontrer dans un titre qui capture l’essence brute et joyeuse des bornes d’arcade d’antan. Avec Marvel Cosmic Invasion, développé par les experts du genre Tribute Games (à qui l’on doit le déjà culte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et édité par Dotemu, ce rêve devient réalité sur Nintendo Switch 2. Mais au-delà de la simple nostalgie, ce titre parvient-il à conquérir l’espace-temps gamer avec sa proposition old school revisitée ?

Un développeur en terre conquise

Il est rassurant de savoir que ce projet est entre les mains de Tribute Games. Ce studio québécois, fort de près de 15 ans d’expérience dans le jeu d’action rétro, n’en est pas à son coup d’essai. Après le triomphe critique et commercial de Shredder’s Revenge, on sent qu’ils ont appliqué les leçons apprises pour peaufiner leur formule. Leur maîtrise du genre et leur passion palpable pour l’univers Marvel sont les premiers atouts indéniables du jeu.

Ne nous leurrons pas : l’intrigue de Marvel Cosmic Invasion sert avant tout de prétexte à la baston. Le mégalomane Annihilus lance une invasion cosmique, menaçant l’univers entier. Cette menace suffisamment large permet à une brochette de héros (et de vilains) de tous les coins du comics Marvel de s’allier. Si les cinématiques entre les niveaux sont statiques et le scénario parfois décousu, il remplit parfaitement son rôle : nous transporter d’un lieu iconique à un autre, de New-York au Wakanda en passant par Asgard ou la planète des symbiotes, Klyntar. C’est efficace et ça met en place des confrontations de rêve.

Un gameplay bourrin, technique et incroyablement varié

C’est ici que réside le cœur et la grande force du jeu. Marvel Cosmic Invasion est un beat’em up 2D pur jus, mais il se distingue par deux idées maîtresses :

Le roster et sa diversité : 15 personnages (dont certains à débloquer), offrant un mélange savant entre têtes d’affiche (Spider-Man, Iron Man, Wolverine) et choix plus audacieux qui raviront les fans de comics (Beta Ray Bill, Phyla-Vell, Cosmic Ghost Rider). Chacun possède un style de jeu unique : Spider-Man utilise ses toiles pour immobiliser, Captain America peut bloquer et lancer son bouclier, She-Hulk excelle dans les prises, et des personnages comme Storm ou Jean Grey peuvent carrément voler, ouvrant le combat à un peu de verticalité.

Le système de Tag-Team : On ne choisit pas un, mais deux héros dès le début. La possibilité de switcher à la volée entre eux est déjà un plaisir, mais le système va plus loin en intégrant des attaques assistées à la Marvel vs. Capcom. En appelant son partenaire au bon moment, on peut prolonger ses combos, casser la garde d’un ennemi ou simplement nettoyer l’écran. Cette mécanique ajoute une couche de profondeur et de stratégie, et rend chaque duo unique. Associer la force brute de She-Hulk à la mobilité aérienne de Storm, ou les pièges de Rocket Raccoon aux griffes de Wolverine, est un régal constant.

Le jeu propose deux modes principaux : le mode Campagne, plus moderne avec ses sauvegardes et ses défis par niveau (utiliser un personnage spécifique, trouver un objet caché…), et le mode Arcade, plus fidèle à l’expérience « borne d’arcade » avec un nombre limité de crédits. La jouabilité est simple à prendre en main (attaque, spécial, super) mais permet une belle expression. On regrette cependant l’absence de prise (grab) universelle, réservée à quelques personnages, et un système de progression des héros un peu trop statique (on augmente principalement leurs PV et on débloque une compétence passive, sans nouveaux coups).

Une présentation rétro soignée, mais avec quelques nuages

Le pixel art est globalement superbe. Les sprites des personnages sont détaillés, superbement animés et débordent de personnalité. Les références aux comics des années 90 et aux jeux comme Marvel vs. Capcom 2 sont partout, du design de Venom inspiré de Todd McFarlane aux poses des héros. Les décors sont riches et variés, même si certains manquent un peu d’ambition. La bande-son de Tee Lopes (compositeur attitré de Tribute) colle parfaitement à l’ambiance années 90, énergique et rythmée, même si elle manque peut-être d’un tube ultramémorable.

Le principal défaut technique réside dans la lisibilité. Dès que trois ou quatre joueurs sont à l’écran, combinant attaques et assists, l’action peut vite tourner au chaos visuel indistinct. Un problème accentué par une verticalité parfois mal exploitée.

La campagne principale se boucle en environ 4 heures. C’est court, mais c’est la norme du genre. La rejouabilité, elle, est énorme. Entre le plaisir de tester tous les duos, de relever les défis, de tout débloquer dans la « Matrice Cosmique » (un système de grille où l’on dépense une monnaie pour obtenir palettes de couleurs, musiques, archives de lore…) et de s’acharner sur le mode Arcade avec ses modificateurs de difficulté, on peut facilement atteindre une vingtaine d’heures. C’est le jeu parfait pour des sessions courtes et intenses en solo, ou pour des soirées coopératives endiablées jusqu’à 4 joueurs (en local ou en ligne).