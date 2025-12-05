En 1992, sortie initiale sur Super Nintendo au Japon. En 2005, sortie du remake sur PS2 au Japon et aux USA en oubliant l’Europe. Puis en 2022, sortie sur Nintendo Switch d’un remake basé sur le remaster PS2. Mais ombre au tableau : toujours en anglais malgré enfin une parution en Europe. 2025 marque alors l’arrivée d’une version internationale de ce titre avec une localisation complète en français !

Une errance de toutes les minutes

Nous sommes à Mardias, un monde fictif créé par la divinité Marda. À une époque lointaine, près d’un millénaire, des dieux se sont opposés. S’en est suivie une guerre qui s’est terminée par la perte de pouvoir de certains dieux, et surtout Saruin qui fût quant à lui scellé.

Nous retrouvons donc plus d’un millénaire plus tard, nos protagonistes. Difficile de dire qui est le véritable héros de l’histoire, car chacun des personnages disponibles va avoir sa propre histoire et sa propre fin. Parfois vous croiserez d’autres protagonistes, parfois non. Au menu : divers types de personnages. Nous avons Albert, fils du seigneur Rudolf régnant sur les plateaux de Isthmus. Aisha, une membre de tribu nordique des steppes de Galessa. Hawke, un pirate naviguant librement sur les mers, en conflit avec un de ses anciens collègues. Sif, un guerrier des terres de Valhalland, situé au sud. Gray, un épéiste aventurier en quête de trésors à travers le monde. Claudia, une jeune fille de Mazewood, élevée par la sorcière Eule. Jamir, un voleur de la région d’Estamir. Puis Barbara, une jeune danseuse d’une troupe d’artistes de la New Road à Frontier. Chaque personnage aura donc son histoire et sa fin. Si vous avez le courage de terminer les histoires de chaque protagoniste, alors une véritable conclusion sera disponible.

Mais la force du titre, et ce qui nous a plus fait souffrir, c’est sa construction. Nous avons eu le malheur de choisir Gray pour commencer, car nous avons le choix complet des héros disponibles. Nous avons appris à nos dépens que c’est l’un des pires personnages pour commencer Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International. Vous pouvez le voir dans notre heure de jeu disponible en vidéo. Il n’y a aucune histoire ni aucune indication sur ce qu’il faut faire, nous tournons en rond, sans fin, impossible de sortir de la zone qui nous renvoie inlassablement sur la ville ou la zone ouverte. Malgré avoir parlé avec tous les PNJ disponibles, nous n’avons rien, aucune indication sur quoi faire. Un enfer sur terre.

Alors nous avons décidé de lire un peu des guides, pour savoir comment essayer d’apprécier ce titre, nous avons alors jeté notre dévolu sur Albert. Et là, comme vous pouvez aussi le constater dans notre vidéo, nous sommes sur une progression plus classique sur les premières heures. Des objectifs, des choses à faire. Super. Mais après 1h30, rebelote, le jeu nous permet d’aller partout dans le monde, à coup de bateau, plein de lieux, plein de choses à priori à faire, mais aucun ordre précis.

Surtout que le jeu vie sans vous, véritable prouesse à l’époque, véritable FOMO de nos jours, on prend une quête, on se perd, on apprend que la quête est expirée et tant pis pour nous. On peut tout rater, des quêtes, des personnages, des rencontres. Mais c’est « la force » du titre, nous allons dire ça comme ça.

Une progression cachée

Côté gameplay le jeu est intéressant sur le papier. Combat au tour par tour très classique, attaque, défense, sort, technique, fuite. Bref tout ce qui fait un bon RPG, mais la progression est à la fois intéressante et à la fois frustrante là aussi.

Nos personnages ne gagnent pas en expérience, mais chaque combat leur rapporte un bonus de statistiques, un peu de PV maximums, un peu de dégâts, un peu de défense. Plus on combat, plus on est fort. Pareil pour débloquer de nouvelles techniques, chaque attaque nous permet aléatoirement de débloquer une nouvelle technique ou une magie. Tout nous pousse donc à farmer pour nous améliorer.

Sauf que, pour compenser ceci, le jeu gagne en difficulté dans l’ombre, un « rang de monde » est présent et invisible, connus des joueurs de l’époque. Dans Romancing Saga 2: Revenge of the Seven c’était aussi le cas, et tous les points négatifs autour du système sont aussi présent dans Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International. C’est même pire que ça, puisqu’en regardant les différents guides, il est presque conseillé de foncer dans le jeu, en esquivant presque tous les combats, tellement les boss peuvent devenir presque impossibles si on a un peu trop fait de combats dans le jeu.

Système qui est, grâce à la version Remastered, possible de ralentir. Une option est disponible pour réduire cette progression de monde, mais ça ne change en réalité pas tellement la donne.

Donc en dehors de la frustration de ne pas avoir le droit d’apprécier les combats pour augmenter nos personnages, il faut alors tout miser sur l’évolution de classes et surtout l’équipement. Qui est indispensable pour pouvoir faire plus de dégâts ou être plus résistant. Mais tout est cher, très cher, et même en farmant nous gagnons très peu d’argent et encore moins de joyaux, qui servent justement à la progression des classes. À vous alors de vraiment bien prévoir votre progression, car une erreur peut être fatale !

Les personnages vont avoir plusieurs statistiques intéressantes, les classiques comme Force, Vitesse, Dextérité, Agilité, Intelligence, Volonté, Compassion et Charisme, oui, tout ça. Ajoutez à tout ceci, 4 statistiques très importantes : PS (Points de Santé), PV (Points de Vie), PC (Points de Compétences) et PR (Points de Résistance). Ajoutez bien sûr à tout ça, le poids des équipements, les différentes résistances, etc., de quoi réfléchir à beaucoup de choses. Les PS sont rechargés à chaque combat. Si votre personnage meurt, alors il perd un PV. Pas de plume de phénix ici, il suffit de faire un soin en combat pour relever un personnage tombé au combat. Mais attention, s’il n’y a plus de PV alors c’est game over. Si c’est un personnage lambda il sera mort définitivement, si c’est un personnage important vous devrez le faire revivre en ville. On regagne les PV avec de l’argent dans les auberges par exemple. Les techniques quant à elles utilisent des PC et parfois des PR. Les PR sont liés aux armes, tandis que les PC peuvent augmenter à chaque tour. La réserve de PR quant à elle se regagne en réparant nos armes.

Remaster de la honte

Franchement, oser appeler ça un remaster est assez difficile à avaler. Alors oui, ce n’est pas un remake, mais un minimum de travail aurait pu être effectué visuellement. Tout semble étiré en 16/9 pour rentrer sur nos écrans moderne, là où sur PS2 le jeu était sûrement en 4/3. Visuellement c’est austère et plutôt laid, mais c’était le cas aussi à l’époque. Le plus difficile ce sont les cinématiques, elles sont compressées, horribles, aucun travail d’effectué dessus et c’est vraiment un enfer à regarder.

Mais tout n’est pas à jeter, il y a des scénarios de rajoutés, des personnages en plus aussi. Puis une belle galerie d’images. Les musiques sont réarrangées pour notre plus grand plaisir. Plusieurs thèmes restent dans la tête, les musiques sont vraiment intéressantes et bonnes dans la série des SaGa. Des options de QoL (Quality of Life, confort de jeu) sont de la partie, comme la possibilité d’accélérer la vitesse du jeu en combat et hors combat.

Dans les soucis qui nous ont dérangés, il y a aussi la structure du monde. Si on pourrait nous rappeler tous les Open World modernes, nous avons beaucoup de grandes zones, mais terriblement vides, les ennemis réapparaissent bien trop rapidement, les assets du monde sont souvent très laids et fades, les galeries de monstres ne sont pas extraordinaires non plus, malgré quelques boss qui sont intéressants.

La version internationale apporte un grand plus à la version précédente déjà disponible sur Switch, les textes en français (et dans d’autres langues européennes), un vrai bon travail de traduction a été fait, c’est un plaisir là aussi. Côté audio nous avons le droit au doublage japonais.