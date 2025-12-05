SEGA a lancé officiellement Sonic Racing: CrossWorlds – Nintendo Switch 2 Edition en version numérique le 3 décembre 2025. Les joueurs peuvent désormais découvrir les différences entre cette nouvelle édition et la version originale sur Switch.

Comparaison Switch vs Switch 2

Framerate : Switch 2 tourne en 60 FPS , contre 30 FPS sur Switch.

: Switch 2 tourne en , contre sur Switch. Résolution : image plus nette sur Switch 2 grâce à une résolution supérieure.

: image plus nette sur Switch 2 grâce à une résolution supérieure. Graphismes : textures améliorées et effets visuels supplémentaires, comme un effet de flou absent sur Switch.

: textures améliorées et effets visuels supplémentaires, comme un effet de flou absent sur Switch. Expérience en course : les différences restent subtiles en pleine action, mais la fluidité et la netteté apportent un confort supplémentaire sur Switch 2.

Prix et disponibilité

Édition numérique standard Switch 2 : 69,99 € .

. Pack de mise à niveau Switch 2 : 10 € , avec transfert de contenu et progression depuis Switch, Switch OLED et Switch Lite.

, avec transfert de contenu et progression depuis Switch, Switch OLED et Switch Lite. Promotion de lancement : 5 € du 3 au 11 décembre 2025.

du 3 au 11 décembre 2025. Édition physique prévue début 2026.

Pack DLC Werehog gratuit pendant deux semaines, du 3 au 17 décembre 2025.

Contenu du jeu