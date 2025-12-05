SEGA a lancé officiellement Sonic Racing: CrossWorlds – Nintendo Switch 2 Edition en version numérique le 3 décembre 2025. Les joueurs peuvent désormais découvrir les différences entre cette nouvelle édition et la version originale sur Switch.
Comparaison Switch vs Switch 2
- Framerate : Switch 2 tourne en 60 FPS, contre 30 FPS sur Switch.
- Résolution : image plus nette sur Switch 2 grâce à une résolution supérieure.
- Graphismes : textures améliorées et effets visuels supplémentaires, comme un effet de flou absent sur Switch.
- Expérience en course : les différences restent subtiles en pleine action, mais la fluidité et la netteté apportent un confort supplémentaire sur Switch 2.
Prix et disponibilité
- Édition numérique standard Switch 2 : 69,99 €.
- Pack de mise à niveau Switch 2 : 10 €, avec transfert de contenu et progression depuis Switch, Switch OLED et Switch Lite.
- Promotion de lancement : 5 € du 3 au 11 décembre 2025.
- Édition physique prévue début 2026.
- Pack DLC Werehog gratuit pendant deux semaines, du 3 au 17 décembre 2025.
Contenu du jeu
- 24 circuits et 15 CrossWorlds accessibles via les Travel Rings, qui modifient dynamiquement les courses.
- 23 personnages jouables issus de l’univers Sonic, le plus grand roster jamais vu dans un jeu de course Sonic.
- 45 véhicules originaux et 70 gadgets pour personnaliser son style de conduite.
- 23 objets pour dominer les adversaires, dont des classiques et des nouveautés comme le Monster Truck.
- Modes variés : Grand Prix, Time Trials, World Match, Friend Match (jusqu’à 12 joueurs en ligne), et le nouveau mode festif Race Park.
- Multijoueur local en écran partagé jusqu’à 4 joueurs.
