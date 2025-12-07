Alors que Metroid Prime 4: Beyond monopolise l’attention sur Switch 2 cette semaine, un autre titre majeur fait parler de lui pour de moins bonnes raisons. Assassin’s Creed Shadows, la nouvelle incursion d’Ubisoft dans le Japon féodal, connaît des problèmes techniques sérieux sur la nouvelle console hybride de Nintendo, malgré un accueil critique globalement positif.

De nombreux forums et réseaux sociaux regorgent de témoignages de joueurs confrontés à des crashs aléatoires. Pour certains, ces interruptions sont si fréquentes qu’elles rendent l’expérience totalement injouable, les contraignant à interrompre leurs sessions en attendant un correctif d’Ubisoft.

Les témoignages recueillis sur le subreddit dédié à la Switch 2 illustrent l’ampleur du problème. L’utilisateur DrLukeyy rapporte avoir subi quatre crashs consécutifs lors d’une mission de construction et préfère attendre un patch. Dennishylau, qui a atteint la zone de Senri Hills, décrit une situation où les crashs sont si fréquents que le jeu devient injouable, même en mode docké et avec le jeu installé sur le stockage interne.

Les cas les plus extrêmes sont particulièrement alarmants. ApprehensiveLie8032 mentionne dix crashs en vingt minutes, soulignant l’impuissance des joueurs face à cette situation malgré leur achat. Safe-Reputation-2737 évoque un crash toutes les cinq minutes, tandis qu’EmotionAwkward4113 confirme cinq crashs en trente minutes, rendant selon lui le jeu impossible à jouer correctement en attendant une mise à jour.

Le cas de stevenandthecg est particulièrement révélateur : confronté à un crash toutes les deux minutes, il affirme que le support technique d’Ubisoft minimise le problème en l’attribuant à sa console, alors qu’aucun autre jeu ne présente de dysfonctionnement similaire. Malgré toutes ses tentatives de résolution, il se dit désespéré face à cette situation.

La communauté a tenté de trouver des solutions de contournement, bien qu’aucune ne semble véritablement efficace. Parmi les suggestions figurent le jeu exclusivement en mode docké, l’installation sur le stockage interne de la Switch 2, la modification de la résolution système, la désactivation du HDR, la désactivation de diverses options, voire la réinstallation complète du jeu.

Des lecteurs de Nintendo Town ont également signalé rencontrer des crashs. Dans sa review du jeu, le site reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un portage parfait, tout en saluant une réalisation technique impressionnante sur le nouveau système de Nintendo.

Concernant un éventuel correctif, la chaîne YouTube « What’s It Like?« , qui a également subi plusieurs crashs durant son test, affirme avoir contacté le support d’Ubisoft. Selon leurs informations, un patch serait prévu pour mi-décembre et devrait au moins résoudre certains problèmes techniques de la version Switch 2. Avec l’ampleur des signalements, on espère qu’Ubisoft a désormais pris la mesure du problème.